في البحر الأحمر... إحباط تهريب أدوات حربية للحوثيين

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تمكنت قوات بحرية يمنية، من إفشال عمليتين لتهريب أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة كانت مُتجهة إلى الحوثيين، خلال عمليتَين منفصلتَين في مياه .ونقلت الرسمية "سبأ" عن الإعلام العسكري قوله إن وحدات من مشاة بحري وخفر السواحل نفذت العمليتين بشكل منفصل، بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة من العامة في ، وتمكنت من ضبط سفينتين شراعيتين محملتين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، ومنظومة اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى الحوثيين. (العربية)