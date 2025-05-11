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عربي-دولي

في البحر الأحمر... إحباط تهريب أدوات حربية للحوثيين

Lebanon 24
11-05-2025 | 08:32
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تمكنت قوات بحرية يمنية، من إفشال عمليتين لتهريب أسلحة ومعدات عسكرية ضخمة كانت مُتجهة إلى الحوثيين، خلال عمليتَين منفصلتَين في مياه البحر الأحمر.
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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن الإعلام العسكري قوله إن وحدات من اللواء الأول مشاة بحري وخفر السواحل نفذت العمليتين بشكل منفصل، بعد تلقي معلومات استخباراتية دقيقة من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، وتمكنت من ضبط سفينتين شراعيتين محملتين بكميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات، ومنظومة اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى الحوثيين. (العربية)
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