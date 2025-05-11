Advertisement

عربي-دولي

هل يعيش الامير هاري حياة منفصلة عن ميغان ماركل؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1358849-638825748645663570.jpg
Doc-P-1358849-638825748645663570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردّت ميغان ماركل والأمير هاري على الشائعات التي ادعت أنهما يعيشان حياة منفصلة، بحضورهما حفل "كاوبوي كارتر". 
Advertisement

ورُصد الزوجان وهما يستمتعان بالحفل، فقد نُشرت صورة على الموقع الرسمي لجولة بيونسيه تظهرهما يعانقان بعضهما، كما تم نشر فيديو يظهرهما يشاهدان الفنانة الاميركية وهي تؤدي أغنياتها.

وكان الأمير هاري يرقص على أنغام الموسيقى، بينما كانت ميغان تغني أغنية "تكساس هولدم". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هدية من ميغان ماركل للملك تشارلز لتحسين علاقة العائلة الملكيّة بالأمير هاري
lebanon 24
11/05/2025 20:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري
lebanon 24
11/05/2025 20:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
للترويج للمربى... هل استغلت ميغان ماركل ابنتها؟
lebanon 24
11/05/2025 20:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نعيم حلاوي يبحث عن شريكة حياة غنية: بدي تعيشنا عيشة حلوة (فيديو)
lebanon 24
11/05/2025 20:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:01 | 2025-05-11
12:55 | 2025-05-11
12:28 | 2025-05-11
12:27 | 2025-05-11
12:00 | 2025-05-11
11:35 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24