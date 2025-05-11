هل يعيش الامير هاري حياة منفصلة عن ميغان ماركل؟

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ردّت والأمير هاري على الشائعات التي ادعت أنهما يعيشان حياة منفصلة، بحضورهما حفل "كاوبوي ".ورُصد الزوجان وهما يستمتعان بالحفل، فقد نُشرت صورة على الموقع الرسمي لجولة تظهرهما يعانقان بعضهما، كما تم نشر فيديو يظهرهما يشاهدان الفنانة الاميركية وهي تؤدي أغنياتها.وكان الأمير هاري يرقص على الموسيقى، بينما كانت تغني أغنية " هولدم". (ارم نيوز)