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عربي-دولي
"أزمة".. ماذا يجري بين مصر وإسرائيل؟
Lebanon 24
11-05-2025
|
11:00
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات مع مصر تدهورت بشكل أكبر، بعد أن رفضت
القاهرة
تعيين سفير إسرائيلي جديد لديها، بسبب استمرار الحرب على
قطاع غزة
.
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وقالت صحيفة "
معاريف
"
الإسرائيلية
، في تقرير لها تحت عنوان "مصر تضع الخطوط الحمراء لإسرائيل"، إن مصر جمدت تعيين
السفير المصري
في
تل أبيب
، وعارضت تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس أزمة عميقة في العلاقات منذ اندلاع الحرب في القطاع.
وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، عبر قناة "كان 11"، أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، كما رفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء 2024.
ومن جهته، اعتبر موقع " bhol" الإخباري
الإسرائيلي
، أن مصر رفضت تعيين سفير جديد لها لدى
إسرائيل
، "احتجاجاً على الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن مصر رفضت أيضاً تعيين
أوري
روتمان سفيراً لإسرائيل لدى القاهرة.
خطوط حمراء
وفي نفس السياق، قالت معاريف إنه "وسط استمرار القتال وعدم تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، وجهت مصر رسالة قوية لإسرائيل بتأجيل تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، وعدم استقبال
السفير الإسرائيلي
في القاهرة".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر بهذا التصرف وضعت خطوطاً حمراء لإسرائيل، حيث أن قرار تأجيل تعيين السفير الجديد، وعدم قبول تعيين أوري روتمان سفيراً جديداً لإسرائيل في القاهرة، خلفاً للسفيرة
أميرة أورون
التي انتهت ولايتها في شتاء 2024، يؤكد غضباً حاداً من القاهرة تجاه تل أبيب.
وقالت إن "قرار التجميد يرتبط بشكل مباشر باستمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم الخلافات بين مصر وتل أبيب بشأن إدارة الحرب والتصعيد المستمر في
رفح
، والتي تعد من أكثر
القضايا
حساسية بالنسبة للأمن القومي المصري".
(روسيا اليوم)
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