"أزمة".. ماذا يجري بين مصر وإسرائيل؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات مع مصر تدهورت بشكل أكبر، بعد أن رفضت تعيين سفير إسرائيلي جديد لديها، بسبب استمرار الحرب على .

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وقالت صحيفة " " ، في تقرير لها تحت عنوان "مصر تضع الخطوط الحمراء لإسرائيل"، إن مصر جمدت تعيين في ، وعارضت تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس أزمة عميقة في العلاقات منذ اندلاع الحرب في القطاع.





وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، عبر قناة "كان 11"، أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، كما رفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء 2024.



ومن جهته، اعتبر موقع " bhol" الإخباري ، أن مصر رفضت تعيين سفير جديد لها لدى ، "احتجاجاً على الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن مصر رفضت أيضاً تعيين روتمان سفيراً لإسرائيل لدى القاهرة.





خطوط حمراء

وفي نفس السياق، قالت معاريف إنه "وسط استمرار القتال وعدم تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، وجهت مصر رسالة قوية لإسرائيل بتأجيل تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، وعدم استقبال في القاهرة".



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر بهذا التصرف وضعت خطوطاً حمراء لإسرائيل، حيث أن قرار تأجيل تعيين السفير الجديد، وعدم قبول تعيين أوري روتمان سفيراً جديداً لإسرائيل في القاهرة، خلفاً للسفيرة التي انتهت ولايتها في شتاء 2024، يؤكد غضباً حاداً من القاهرة تجاه تل أبيب.





وقالت إن "قرار التجميد يرتبط بشكل مباشر باستمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم الخلافات بين مصر وتل أبيب بشأن إدارة الحرب والتصعيد المستمر في ، والتي تعد من أكثر حساسية بالنسبة للأمن القومي المصري". (روسيا اليوم)