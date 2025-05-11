Advertisement

عربي-دولي

"أزمة".. ماذا يجري بين مصر وإسرائيل؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1358874-638825787849165592.jpg
Doc-P-1358874-638825787849165592.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن العلاقات مع مصر تدهورت بشكل أكبر، بعد أن رفضت القاهرة تعيين سفير إسرائيلي جديد لديها، بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة.
Advertisement
 
 
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها تحت عنوان "مصر تضع الخطوط الحمراء لإسرائيل"، إن مصر جمدت تعيين السفير المصري في تل أبيب، وعارضت تعيين سفير إسرائيلي جديد في القاهرة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس أزمة عميقة في العلاقات منذ اندلاع الحرب في القطاع.


وبدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، عبر قناة "كان 11"، أن مصر قررت عدم تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، كما رفضت تعيين سفير جديد لإسرائيل في القاهرة بعد انتهاء فترة السفير الأخير في شتاء 2024.

ومن جهته، اعتبر موقع " bhol" الإخباري الإسرائيلي، أن مصر رفضت تعيين سفير جديد لها لدى إسرائيل، "احتجاجاً على الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن مصر رفضت أيضاً تعيين أوري روتمان سفيراً لإسرائيل لدى القاهرة.


خطوط حمراء 
 
وفي نفس السياق، قالت معاريف إنه "وسط استمرار القتال وعدم تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار، وجهت مصر رسالة قوية لإسرائيل بتأجيل تعيين سفير جديد لها في تل أبيب، وعدم استقبال السفير الإسرائيلي في القاهرة".

 وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر بهذا التصرف وضعت خطوطاً حمراء لإسرائيل، حيث أن قرار تأجيل تعيين السفير الجديد، وعدم قبول تعيين أوري روتمان سفيراً جديداً لإسرائيل في القاهرة، خلفاً للسفيرة أميرة أورون التي انتهت ولايتها في شتاء 2024، يؤكد غضباً حاداً من القاهرة تجاه تل أبيب.


وقالت إن "قرار التجميد يرتبط بشكل مباشر باستمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتفاقم الخلافات بين مصر وتل أبيب بشأن إدارة الحرب والتصعيد المستمر في رفح، والتي تعد من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للأمن القومي المصري". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
استنفار غير مسبوق.. ماذا يجري على الحدود بين الجولان السوري وإسرائيل؟
lebanon 24
11/05/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Responsible Statecraft": هل ينجح ترامب في تهدئة التوترات بين تركيا وإسرائيل؟
lebanon 24
11/05/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أسباب الخلاف بين "حماس" وإسرائيل
lebanon 24
11/05/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط أميركي متواصل لتشكيل "مجموعات عمل دبلوماسية" لحل الخلافات بين لبنان واسرائيل
lebanon 24
11/05/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:26 | 2025-05-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:01 | 2025-05-11
12:55 | 2025-05-11
12:28 | 2025-05-11
12:27 | 2025-05-11
12:00 | 2025-05-11
11:35 | 2025-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24