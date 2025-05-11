الشرع يؤكد أهمية دور السعودية بتعزيز وحدة أراضي سوريا

أجرى الرئيس السوري اتصالاً هاتفياً السعودي ، رئيس ، إذ ثمّن في الاتصال جهود على دعمها المستمر لسوريا، مؤكداً أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي واستقرارها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات، لا سيما العدوان الأخير.

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وبحث الشرع، مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، طبقاً لما ذكرته الرئاسة السورية.

من جانبه، جدد ولي العهد السعودي بدعم أمن واستقرارها، وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها، مشيرا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة. (العربية)