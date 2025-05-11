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عربي-دولي

الشرع يؤكد أهمية دور السعودية بتعزيز وحدة أراضي سوريا

Lebanon 24
11-05-2025 | 09:59
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أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، إذ ثمّن الشرع في الاتصال جهود السعودية على دعمها المستمر لسوريا، مؤكداً أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي السورية واستقرارها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات، لا سيما العدوان الإسرائيلي الأخير.
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وبحث الشرع، مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، طبقاً لما ذكرته الرئاسة السورية.
 
من جانبه، جدد ولي العهد السعودي التزام المملكة بدعم أمن سوريا واستقرارها، وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها، مشيرا إلى حرص المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة. (العربية) 

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