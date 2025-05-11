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عربي-دولي

ماذا يحدث "سراً" بين ترامب ونتنياهو؟ تفاصيل بارزة!

Lebanon 24
11-05-2025 | 14:00
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ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب تصاعدت مؤخرا، لا سيما بشأن طريقة معالجة التهديدات الإيرانية والحرب المستمرة في غزة والتعامل مع جماعة الحوثي اليمنية.
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وأفادت الشبكة، نقلاً عن مصادر، أن ترامب "أثار استياء نتنياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدا من التوتر على علاقات الطرفين".
 
وأوضح مسؤولان أميركيان ودبلوماسيان من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شخصين آخرين مطلعين على الأوضاع، أن نتنياهو "شعر بالغضب والانزعاج عندما صرح ترامب الأربعاء أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في إطارالاتفاق النووي الذي تتفاوض إدارته عليه حاليا".


غزة

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قد نقل استياء نتنياهو إلى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الخميس الماضي، وفق "إن بي سي".

في المقابل، شعر ترامب بالإحباط من قرار نتنياهو بدء هجوم عسكري جديد في غزة، وهو ما يراه الرئيس الأميركي متعارضا مع خطته لإعادة إعمار المنطقة، وفقا لمسؤول أميركي آخر وشخص مطلع على التوتر.

وقال مصدران إن ترامب عبر في جلسات خاصة عن اعتقاده أن الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة "جهد ضائع"، لأنه سيجعل عملية إعادة الإعمار أكثر صعوبة.

وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل وحماس حالياً للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، وهو أمر كان من المقرر أن يناقشه ديرمر مع ويتكوف خلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، حسبما أفاد به دبلوماسيان ومصدر كبير في إدارة ترامب.
 
 
ووفقاً للدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين، فإن نتنياهو يشعر بالإحباط العميق بسبب رفض ترامب دعم الضربات العسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية، فضلا عن قراره بالسعي بدلا من ذلك إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.
 
كذلك، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن الإسرائيليون "قلقون من أي اتفاق".

وسبق أن أوضحت إسرائيل للولايات المتحدة أنها لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا نوويا يسمح لإيران بالاحتفاظ بأي قدرة على تخصيب اليورانيوم. لكن ترامب عبر عن انفتاحه على السماح لإيران ببرنامج نووي مدني.

وقال مسؤول أميركي إن فريق الرئيس ترامب يتواصل بانتظام مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن سير المفاوضات مع إيران، ويوفر لهم التحديثات وينسق بعض عناصر الاتفاق المحتمل.

وقال المسؤولون الأميركيون إن نتنياهو عبر في جلسات خاصة عن اعتقاده بأن مفاوضات ترامب مع إيران "مضيعة للوقت"، لأن طهران لن تلتزم بأي اتفاق، وفق اعتقاده.
 
الحوثيون
 
 
من جانب آخر، كشفت المصادر أن نتنياهو يشعر بالصدمة والغضب بعد إعلان ترامب وقف الحملة العسكرية الأميركية ضد الحوثيين، وذلك بعد أن وافقت الجماعة المدعومة من إيران على وقف الهجمات على السفن الأميركية في البحر الأحمر.

والثلاثاء، قال ترامب إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فوراً.

وذكر أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

لكن الاتفاق بين واشنطن والحوثيين لا يشمل إسرائيل، إذ استمرت الجماعة في إطلاق الصواريخ، بينما نفذت الطيران الإسرائيلي هجوما عنيفا على مطار صنعاء ومحطات كهرباء في اليمن الأسبوع الماضي. (سكاي نيوز عربية)
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