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عربي-دولي

إختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية - الأميركية... على ماذا تمّ الإتّفاق؟

Lebanon 24
11-05-2025 | 10:13
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أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إنتهاء الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني في سلطنة عمان.
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وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إنّ "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أجرى محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران في مسقط اليوم".
 
 
وأضاف: "جرى الاتفاق على المضي قُدمًا في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية".
 
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