إختتام الجولة الرابعة من المحادثات الإيرانية - الأميركية... على ماذا تمّ الإتّفاق؟

أفادت وسائل إعلام إيرانية عن إنتهاء الجولة الرابعة من المحادثات بين والولايات المتحدة حول البرنامج في .

Advertisement



وقال مسؤول كبير في إنّ "المبعوث الأميركي أجرى محادثات مباشرة وغير مباشرة مع إيران في مسقط اليوم".