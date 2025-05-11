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إقتصاد

قرار مهمّ من المصرف المركزيّ السوريّ

Lebanon 24
11-05-2025 | 10:18
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أفادت الإخبارية السورية أن المصرف المركزي سمح بسحب غير محدود من الحسابات الجارية بعد 7 أيار. 
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وأضافت أن عملية السحب ستكون بأي عملة وأي مبلغ. 
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