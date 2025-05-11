اتصالات مصرية مع الهند وباكستان

أجرى والهجرة المصري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية وباكستان، رحب فيهما بإعلان بلديهما وقف إطلاق النار.

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وبحسب الخارجية ، أكد خلال الاتصال بنظيريه ، والباكستاني دار، دعم مصر الكامل لهذه الخطوة الهامة وإعلاء لغة الحوار، مشيدا "بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذي يسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب ".

وأكد الوزير المصري، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم في بناء بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في تحقيق السلام والتنمية.



من جهتهما، أعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصري لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في ، وللاتصالات التي تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التي تجمع مصر بكل من الهند وباكستان. (روسيا اليوم)