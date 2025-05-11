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عربي-دولي

اتصالات مصرية مع الهند وباكستان

Lebanon 24
11-05-2025 | 10:44
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أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية الهند وباكستان، رحب فيهما بإعلان بلديهما وقف إطلاق النار.
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وبحسب الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال الاتصال بنظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والباكستاني إسحاق دار، دعم مصر الكامل لهذه الخطوة الهامة وإعلاء لغة الحوار، مشيدا "بهذا القرار الحكيم من الجانبين والذي يسهم في خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، ويدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا".
 
وأكد الوزير المصري، أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة بين البلدين ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في تحقيق السلام والتنمية. 

من جهتهما، أعرب وزيرا خارجية الهند وباكستان عن تقديرهما للموقف المصري الرامي لتحقيق التهدئة والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب اسيا، وللاتصالات التي تمت معهما على مدار الأيام الأخيرة، وثمن الوزيران العلاقات الثنائية القوية التي تجمع مصر بكل من الهند وباكستان. (روسيا اليوم) 
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