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عربي-دولي
بن سلمان للشرع: السعودية ملتزمة بدعم أمن سوريا
Lebanon 24
11-05-2025
|
10:53
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جدد ولي
العهد
السعودي
محمد بن سلمان
التأكيد للرئيس السوري
أحمد الشرع
التزام
السعودية
بدعم أمن
سوريا
واستقرار وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدتها.
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وخلال اتصال أعرب
الشرع
عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المستمر لسوريا مؤكدا أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي
السورية
واستقرارها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات لا سيما العدوان
الإسرائيلي
الأخير.
من جانبه جدد ولي العهد التزام بلاده بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها.
وأشار بن
سلمان إلى
حرص
المملكة
على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)
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