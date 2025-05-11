بن سلمان للشرع: السعودية ملتزمة بدعم أمن سوريا

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جدد ولي السعودي التأكيد للرئيس السوري بدعم أمن واستقرار وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدتها.وخلال اتصال أعرب عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها المستمر لسوريا مؤكدا أهمية الدور السعودي في تعزيز وحدة الأراضي واستقرارها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في مواجهة التحديات لا سيما العدوان الأخير.من جانبه جدد ولي العهد التزام بلاده بدعم أمن سوريا واستقرارها وتشجيع الحلول السياسية التي تحفظ وحدة البلاد وتساهم في إعادة إعمارها.وأشار بن حرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سوريا في المرحلة المقبلة. (روسيا اليوم)