وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماماً"

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قال الفرنسي، ، اليوم الأحد في مقابلة صحفية، إن العلاقات بين والجزائر لا تزال "مجمدة تماماً" منذ قيام بطرد 12 موظفاً دبلوماسياً فرنسياً منتصف نيسان ورد بإجراء مماثل.وزار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى قمع فرنسا للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من أيار 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.وقال "إن مجازر سطيف تستحق أن تُخلّد"، مشيراً إلى أن " في الجزائر وضعت إكليلاً من الزهور في هذه المناسبة".وأوضح أن ذلك "يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017".وأكد أن "من الإيجابي دائماً أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماماً".