ادرعي: قوات لواء المظليين أنهت مهمتها على حدود الشمال وتعود لغزة

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أكد الجيش الاسرائيلي أنه "بعد خمسة أشهر من النشاطات العملياتية في ، مقاتلو أنهوا مهمتهم في ويستعدون لمهام إضافية في ضمن توسيع المناورة".وزعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أنه "بعد خمسة أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة وداخل الأراضي ، أنهت قوات لواء المظليين مهمتها على حدود ، وتستعد القوات ضمن الفرقة 98 لمهام إضافية في قطاع غزة، في إطار الجهد لتوسيع القتال في القطاع.وأضاف أدرعي "كجزء من النشاط، نفذت قوات لواء المظليين، بقيادة الطواقم القتالية في الفرقة 210، عشرات المداهمات على مواقع ، صودرت خلالها مئات الوسائل القتالية وتم تدميرها، وستحل مكان لواء المظليين، خلال الأيام المقبلة، قوات احتياط ستواصل العمل في ".