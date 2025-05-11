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عربي-دولي

قرار جديد لطالبان: ممنوع لعب الشطرنج

Lebanon 24
11-05-2025 | 12:28
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أعلن المتحدث باسم مديرية الرياضة قال إن لعبة الشطرنج "تعتبر وسيلة للمراهنة بأموال" وهو أمر محظور بموجب قانون صدر العام الماضي
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أضافت حكومة طالبان لعبة الشطرنج إلى قائمة الأنشطة المحظورة، معتبرةً أنها لعبة "تعتمد على الحظ" و"تنتهك قوانين الأخلاق"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أفغاني اليوم الأحد.

وقال أتال ماشواني، المتحدث باسم مديرية الرياضة في أفغانستان، للوكالة إن لعبة الشطرنج "تعتبر وسيلة للمراهنة بأموال"، وهو أمر محظور بموجب قانون صدر العام الماضي.

وأضاف ماشواني أن "لعبة الشطرنج سيتم تعليقها في أفغانستان حتى تتم معالجة هذه القضية"، بدون أن يحدد عقوبة مخالفة القرار.
 
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