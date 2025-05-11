قرار جديد لطالبان: ممنوع لعب الشطرنج

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أضافت حكومة لعبة الشطرنج إلى قائمة الأنشطة المحظورة، معتبرةً أنها لعبة "تعتمد على الحظ" و"تنتهك قوانين الأخلاق"، بحسب ما نقلته عن مسؤول أفغاني اليوم الأحد.



وقال أتال ماشواني، المتحدث باسم مديرية الرياضة في ، للوكالة إن لعبة الشطرنج "تعتبر وسيلة للمراهنة بأموال"، وهو أمر محظور بموجب قانون صدر العام الماضي.



وأضاف ماشواني أن "لعبة الشطرنج سيتم تعليقها في أفغانستان حتى تتم معالجة هذه القضية"، بدون أن يحدد عقوبة مخالفة القرار.

أعلن المتحدث باسم مديرية الرياضة قال إن "تعتبر وسيلة للمراهنة بأموال" وهو أمر محظور بموجب قانون صدر العام الماضي