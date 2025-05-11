نتنياهو: ترامب لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

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وقال أمام لجنة الخارجية والأمن ردا على حول خلافه مع الرئيس الأميركي : "سمعت في أنني وترامب في قطيعة، لقد نجح السفير (الأمريكي لدى مايك) هاكابي في تحقيق هدف". قال ، الأحد، إن الرئيس الأميركي لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال أمام لجنة الخارجية والأمن ردا على حول خلافه مع الرئيس الأميركي : "سمعت في أنني وترامب في قطيعة، لقد نجح السفير (الأمريكي لدى مايك) هاكابي في تحقيق هدف".

وأضاف: "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام، وقال بنفسه -ترامب- إننا نرى نفس الشيء ولذلك لا أعتقد أنكم ستسمعون عن دولة فلسطينية".



وأكد أنه "لم نطلب الإذن بمهاجمة الحوثيين، ولا نطلب الإذن لمخططاتنا الحربية في غزة، لقد تطوع الأميركيون للتدخل ضد الحوثيين وقالوا إنهم سيتوقفون عندما تتوقف الهجمات الحوثية".

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصادر قولها إن الخلافات بين نتنياهو وترامب تصاعدت مؤخرا، لا سيما بشأن طريقة معالجة التهديدات والحرب المستمرة في غزة والتعامل مع جماعة .



وأفادت أن ترامب "أثار استياء نتنياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدا من التوتر على علاقات الطرفين".



ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع جولة إلى وقطر والإمارات بين 13 ايار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة .