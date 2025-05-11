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عربي-دولي
نتنياهو: ترامب لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية
Lebanon 24
11-05-2025
|
13:01
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قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، الأحد، إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية.
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وقال
نتنياهو
أمام لجنة الخارجية والأمن ردا على
أخبار
حول خلافه مع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
: "سمعت في
وسائل الإعلام
أنني وترامب في قطيعة، لقد نجح السفير (الأمريكي لدى
تل أبيب
مايك) هاكابي في تحقيق هدف".
وأضاف: "أنا وترامب نتحدث كل بضعة أيام، وقال بنفسه -ترامب- إننا نرى نفس الشيء ولذلك لا أعتقد أنكم ستسمعون عن دولة فلسطينية".
وأكد أنه "لم نطلب الإذن بمهاجمة الحوثيين، ولا نطلب الإذن لمخططاتنا الحربية في غزة، لقد تطوع الأميركيون للتدخل ضد الحوثيين وقالوا إنهم سيتوقفون عندما تتوقف الهجمات الحوثية".
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مصادر قولها إن الخلافات بين نتنياهو وترامب تصاعدت مؤخرا، لا سيما بشأن طريقة معالجة التهديدات
الإيرانية
والحرب المستمرة في غزة والتعامل مع جماعة
الحوثي
اليمنية
.
وأفادت أن ترامب "أثار استياء نتنياهو بتعليقات علنية الأسبوع الماضي، مما أضفى مزيدا من التوتر على علاقات الطرفين".
ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع جولة إلى
السعودية
وقطر والإمارات بين 13 ايار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج
الولايات المتحدة
في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة
البابا فرنسيس
.
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