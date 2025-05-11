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عربي-دولي

زيلينسكي: سأنتظر بوتين في تركيا الخميس

Lebanon 24
11-05-2025 | 13:58
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "سينتظر" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا للدخول في محادثات مباشرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
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وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من روسيا بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتباراً من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية".

وأكد زيلينسكي، في وقت سابق الأحد، أن بلاده "مستعدة للقاء" مع الروس لبحث وقف الحرب، كما اعتبر أن "بدء" موسكو "بالتفكير في إنهاء الحرب" يشكّل "علامة إيجابية"، لكنه شدد على أن "الخطوة الأولى حقاً" نحو تحقيق ذلك هي البدء بوقف إطلاق النار ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وقال زيلينسكي عبر منصة إكس "بدء الروس أخيراً بالتفكير في إنهاء الحرب هو علامة إيجابية.. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقاً هي وقف إطلاق النار".

وأكد الرئيس الأوكراني استعداد كييف لعقد مباحثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ مطلع العام 2022.

وأضاف: "لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد. نتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار - بشكل كامل ودائم وموثوق - ابتداءً من الغد 12 أيار. وأوكرانيا مستعدة للقاء".
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