زيلينسكي: سأنتظر بوتين في تركيا الخميس

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قال الرئيس الأوكراني إنه "سينتظر" يوم الخميس في للدخول في محادثات مباشرة لإنهاء الحرب الروسية في .وكتب على منصة "إكس": "أوكرانيا، التي سجّلت هجمات جديدة من بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع، ستكون بانتظار وقفٍ كامل ودائم لإطلاق النار، اعتباراً من ، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية".وأكد زيلينسكي، في وقت سابق الأحد، أن بلاده "مستعدة للقاء" مع لبحث وقف الحرب، كما اعتبر أن "بدء" "بالتفكير في إنهاء الحرب" يشكّل "علامة إيجابية"، لكنه شدد على أن "الخطوة الأولى حقاً" نحو تحقيق ذلك هي البدء بوقف إطلاق النار ابتداءً من يوم غد الاثنين.وقال زيلينسكي عبر منصة إكس "بدء الروس أخيراً بالتفكير في إنهاء الحرب هو علامة إيجابية.. والخطوة الأولى لإنهاء أي حرب حقاً هي وقف إطلاق النار".وأكد الرئيس الأوكراني استعداد لعقد مباحثات سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ مطلع العام 2022.وأضاف: "لا جدوى من استمرار القتل ولو ليوم واحد. نتوقع من روسيا تأكيد وقف إطلاق نار - بشكل كامل ودائم وموثوق - ابتداءً من الغد 12 أيار. وأوكرانيا مستعدة للقاء".