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وقال بقائي، الناطق باسم الخارجية ، في منشور على منصة "إكس" إن "الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة انتهت"، مشيراً إلى أنها كانت "صعبة ولكنها مفيدة لفهم مواقف بعضنا بعضاً وإيجاد وسائل منطقية وواقعية للتعامل مع الخلافات".



من جهتها نقلت عن مسؤول أميركي رفيع وصفه جولة المحادثات الرابعة مع إيران بشأن برنامجها بـ"المشجّعة"، مشيراً إلى أن جولة جديدة ستجري قريباً. أعلنت اليوم الأحد اختتام الجولة الرابعة من المباحثات النووية مع والتي وصفتها بأنها "صعبة".وقال بقائي، الناطق باسم الخارجية ، في منشور على منصة "إكس" إن "الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة انتهت"، مشيراً إلى أنها كانت "صعبة ولكنها مفيدة لفهم مواقف بعضنا بعضاً وإيجاد وسائل منطقية وواقعية للتعامل مع الخلافات".من جهتها نقلت عن مسؤول أميركي رفيع وصفه جولة المحادثات الرابعة مع إيران بشأن برنامجها بـ"المشجّعة"، مشيراً إلى أن جولة جديدة ستجري قريباً.

وقال المسؤول الرفيع في ، الذي طلب عدم هويته، إن المحادثات التي جرت في برئاسة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط "كانت مرة أخرى مباشرة وغير مباشرة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً بالمحادثات لمواصلة العمل على المسائل الفنية. نتيجة اليوم مشجّعة بالنسبة إلينا، ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي سيجري في القريب".



بدورها نقلت وكالة " " عن "مسؤول كبير بالإدارة الأميركية" طالب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ويتكوف أجرى جولة من المناقشات "المباشرة وغير المباشرة" مع إيران في مسقط اليوم الأحد حيث جرت مناقشة "العناصر الفنية" للاتفاق النووي.



وذكر المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.



من جانبه قال وزير خارجية الأحد، إن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت "أفكاراً مفيدة ومبتكرة" تعكس رغبة البلدين في التوصل لاتفاق.



وكتب على منصة "إكس": "اختتمت اليوم جولة أخرى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، وتضمنت المناقشات أفكارًا مفيدة ومبتكرة تعكس رغبة مشتركة في التوصّل إلى اتفاق مُشرّف. وستُعقد الجولة الخامسة من المحادثات بعد أن يتشاور الطرفان مع قيادتيهما".