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عربي-دولي
بعد انتهاء الجولة الجديدة من المفاوضات.. إيران تصفها بـ"الصعبة وأميركا تعتبرها "مشجعة"
Lebanon 24
11-05-2025
|
14:21
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أعلنت
إيران
اليوم الأحد اختتام الجولة الرابعة من المباحثات النووية مع
الولايات المتحدة
والتي وصفتها بأنها "صعبة".
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وقال
إسماعيل
بقائي، الناطق باسم الخارجية
الإيرانية
، في منشور على منصة "إكس" إن "الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة انتهت"، مشيراً إلى أنها كانت "صعبة ولكنها مفيدة لفهم مواقف بعضنا بعضاً وإيجاد وسائل منطقية وواقعية للتعامل مع الخلافات".
من جهتها نقلت
وكالة الأنباء
الفرنسية
عن مسؤول أميركي رفيع وصفه جولة المحادثات الرابعة مع إيران بشأن برنامجها
النووي
بـ"المشجّعة"، مشيراً إلى أن جولة جديدة ستجري قريباً.
وقال المسؤول الرفيع في
الإدارة الأميركية
، الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته، إن المحادثات التي جرت في
عمان
برئاسة
ستيف ويتكوف
المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط "كانت مرة أخرى مباشرة وغير مباشرة واستمرت أكثر من ثلاث ساعات".
وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً بالمحادثات لمواصلة العمل على المسائل الفنية. نتيجة اليوم مشجّعة بالنسبة إلينا، ونتطلع إلى اجتماعنا المقبل الذي سيجري في
المستقبل
القريب".
بدورها نقلت وكالة "
رويترز
" عن "مسؤول كبير بالإدارة الأميركية" طالب عدم الكشف عن هويته، قوله إن ويتكوف أجرى جولة
رابعة
من المناقشات "المباشرة وغير المباشرة" مع إيران في مسقط اليوم الأحد حيث جرت مناقشة "العناصر الفنية" للاتفاق النووي.
وذكر المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على عقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.
من جانبه قال وزير خارجية
سلطنة عمان
بدر البوسعيدي
الأحد، إن المباحثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران تضمنت "أفكاراً مفيدة ومبتكرة" تعكس رغبة البلدين في التوصل لاتفاق.
وكتب
البوسعيدي
على منصة "إكس": "اختتمت اليوم جولة أخرى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، وتضمنت المناقشات أفكارًا مفيدة ومبتكرة تعكس رغبة مشتركة في التوصّل إلى اتفاق مُشرّف. وستُعقد الجولة الخامسة من المحادثات بعد أن يتشاور الطرفان مع قيادتيهما".
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