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عربي-دولي
بشأن الهدنة والمساعدات.. حماس تجري محادثات مع واشنطن
Lebanon 24
11-05-2025
|
14:31
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نقلت وكالة "
رويترز
" عن "مسؤول فلسطيني كبير" قوله اليوم الأحد إن حركة
حماس
تجري محادثات مع
الإدارة الأميركية
بشأن وقف إطلاق النار في
قطاع غزة
وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
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بدورها نقلت
وكالة الأنباء
الفرنسية
عن مسؤول في حماس تأكديه عقد الحركة لمباحثات مباشرة مع
الولايات المتحدة
في
الدوحة
، مشيراً لإحراز "بعض التقدم" في المباحثات مع موفدين أميركيين بشأن هدنة محتملة في غزة.
من جهته
قال مسؤول أميركي إن
ستيف ويتكوف
، مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، يقود محادثات مع حماس عن طريق مصر وقطر للتوصل لاتفاق موسع في غزة.
وكرر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى
الفلسطينيين
في غزة. وذكر مبعوث
واشنطن
إلى
إسرائيل
يوم الجمعة بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريباً.
وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى
الأميركيين
المحتجزين في غزة.
وكان السفير الأميركي
في إسرائيل
قد أعلن يوم الجمعة الماضي
إنشاء مؤسسة
جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.
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