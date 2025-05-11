بشأن الهدنة والمساعدات.. حماس تجري محادثات مع واشنطن

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نقلت وكالة " " عن "مسؤول فلسطيني كبير" قوله اليوم الأحد إن حركة تجري محادثات مع بشأن وقف إطلاق النار في وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.بدورها نقلت عن مسؤول في حماس تأكديه عقد الحركة لمباحثات مباشرة مع في ، مشيراً لإحراز "بعض التقدم" في المباحثات مع موفدين أميركيين بشأن هدنة محتملة في غزة.قال مسؤول أميركي إن ، مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط، يقود محادثات مع حماس عن طريق مصر وقطر للتوصل لاتفاق موسع في غزة.وكرر الرئيس الأميركي في الآونة الأخيرة تعهده بالمساعدة في إيصال الغذاء إلى في غزة. وذكر مبعوث إلى يوم الجمعة بأن آلية تدعمها الولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريباً.وكانت الولايات المتحدة أجرت في وقت سابق محادثات مع حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.وكان السفير الأميركي قد أعلن يوم الجمعة الماضي جديدة ستتولى توزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة الذي يشهد حرباً مدمرة وحيث تسبب حصار إسرائيلي مطبق منذ أكثر من شهرين في نقص حاد في كافة المواد، من الغذاء والمياه النظيفة إلى الوقود والأدوية.