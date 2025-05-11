الخبر الأكثر تأثيرا سيعلنه ترامب: استمتعوا

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قال الرئيس الأميركي إن إعلانه القادم سيكون "واحدا من أكثر الإعلانات تأثيرا على الإطلاق".وأضاف عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "استمتعوا"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان أو توقيته.ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع المقبل جولة إلى وقطر والإمارات بين 13 أيار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة .