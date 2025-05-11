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عربي-دولي

الخبر الأكثر تأثيرا سيعلنه ترامب: استمتعوا

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:16
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إعلانه القادم سيكون "واحدا من أكثر الإعلانات تأثيرا على الإطلاق".
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وأضاف ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي: "استمتعوا"، دون أن يقدم أي تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلان أو توقيته.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب هذا الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 أيار الجاري و16 منه، وستكون الأولى له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.
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