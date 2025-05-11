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نتنياهو يؤكّد: الحرب مستمرة بالتزامن مع المفاوضات

Lebanon 24
11-05-2025 | 16:25
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قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو  إن  إسرائيل لن توقف القتال في غزة حتى خلال المفاوضات مع حماس، بعد أن أعلنت الحركة أنها ستفرج عن رهينة عقب محادثات مع الولايات المتحدة ، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس ".
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وجاء في بيان لمكتب نتانياهو "وفقا لسياسة إسرائيل، ستجري المفاوضات تحت النار مع الالتزام بتحقيق كل أهداف الحرب".
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