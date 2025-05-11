نتنياهو يؤكّد: الحرب مستمرة بالتزامن مع المفاوضات

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قال رئيس وزراء العدو نتانياهو إن لن توقف القتال في غزة حتى خلال المفاوضات مع ، بعد أن أعلنت الحركة أنها ستفرج عن رهينة عقب محادثات مع ، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس ".وجاء في بيان لمكتب "وفقا لسياسة إسرائيل، ستجري المفاوضات تحت النار مع الالتزام بتحقيق كل أهداف الحرب".