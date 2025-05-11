كيف سيخرج ألكسندر من غزة؟.. مسؤول إسرائيلي يكشف التفاصيل

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وقال: "إذا وافقت حماس على خطة ويتكوف فسيتم تأجيل توسيع نطاق الحرب لتنفيذ الصفقة وإطلاق سراح رهائننا". نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير أن حركة لن تحصل على أي شيء مقابل إطلاق سراح الرهينة الأميركي عيدان ألكسندر ولا يوجد وقف لإطلاق النار.وقال: "إذا وافقت حماس على خطة ويتكوف فسيتم تأجيل توسيع نطاق الحرب لتنفيذ الصفقة وإطلاق سراح رهائننا".

وأوضح المسؤول : "المفاوضات بشأن خطة ويتكوف الأصلية التي وافقت عليها ستستمر تحت وطأة القصف".



وذكر أنه "لضمان إطلاق سراح عيدان ألكسندر سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من وهذا يعني أن إسرائيل ستطبق وقف إطلاق نار مؤقت في مناطق معينة من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية. (سكاي نيوز عربية)