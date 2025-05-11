نتنياهو يرغب بالتخلي عن مساعدات أميركا العسكرية.. تقرير إسرائيلي يكشف

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كشفت صحيفة ، مساء أمس الأحد، أن رئيس الوزراء أبدى رغبته في التخلي التدريجي عن المساعدات الأميركية العسكرية.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن أدلى بتصريحاته خلال جلسة صاخبة للجنة الأمن والخارجية التابعة للكنيست قال فيها: "نحصل على نحو 4 مليارات دولار سنوياً لشراء السلاح، أعتقد أننا سنتجه إلى الاستغناء عنها كما فعلنا مع المساعدات الاقتصادية".ولم يوضح نتنياهو أو الصحيفة الإسرائيلية الدافع وراء رغبته تلك، إلا أن تصريحه المزعوم يأتي في وقت تتسم فيه العلاقة بين ونتنياهو بالتوتر وسط تقارير عن قطع الرئيس الأميركي اتصاله بالأخير بسبب شكوكه بأن يتلاعب به.تجنيدوفيما يخص ملف تجنيد الحريديم، وعد نتنياهو بقانون جديد يمر فقط عبر اللجنة، زاعما أن القانون سيوصل إلى تجنيد 10 آلاف و500 خلال عامين.وبحسب المصادر لصحيفة "معاريف"، تصريح نتنياهو أثار سخرية زعيم " " ، الذي رد غاضبا: "هذا أقل من 30 بالمئة من المجندين المطلوبين سنويا، كيف تعتبره إنجازًا؟". (سكاي نيوز)