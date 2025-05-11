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أعلنت هيئة البث العامة أنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد متظاهر قام بايماءة تشير إلى "قطع العنق" تجاه ممثلة في مسابقة " " وبصق على الوفد ، وذلك مع انطلاق النسخة الـ69 لأكبر حدث موسيقي سنوي في العالم الأحد في مدينة بازل.وقال المنظمون إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع للترحيب بالفنانين الـ37 الذين يمثلون الدول المتنافسة على مدى أسبوع في المسابقة التي يتابعها نحو 160 مليون مشاهد.ومع انطلاق مسيرة المشاركين وبينهم رافائيل التي تمثل إسرائيل من أمام مبنى بلدية بازل التاريخي، شوهدت أعلام فلسطينية بين الحشود ولافتات كُتب عليها "إسرائيل: افتحوا حدود غزة. دعوا المساعدات تدخل" و"لا تصفيق للإبادة الجماعية".ونجت رافائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل حين اختبأت تحت جثث قتلى بينما كان مسلحو يهاجمون الموسيقي.وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إنها "تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويسرية في أعقاب حادثة قيام شاب يرتدي كوفية ويحمل علما فلسطينيا بحركة تعبيرية تشير إلى قطع العنق تجاه يوفال رافائيل وأعضاء وفد يوروفيجن الإسرائيلي". (سكاي نيوز عربية)