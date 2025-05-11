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عربي-دولي

متظاهر قام بإيماءة تهديد لممثلة إسرائيل بـ"يوروفيجن"

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:42
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أعلنت هيئة البث العامة الإسرائيلية أنها تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويسرية ضد متظاهر قام بايماءة تشير إلى "قطع العنق" تجاه ممثلة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" وبصق على الوفد الإسرائيلي، وذلك مع انطلاق النسخة الـ69 لأكبر حدث موسيقي سنوي في العالم الأحد في مدينة بازل.
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وقال المنظمون إن عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع للترحيب بالفنانين الـ37 الذين يمثلون الدول المتنافسة على مدى أسبوع في المسابقة التي يتابعها نحو 160 مليون مشاهد.

ومع انطلاق مسيرة المشاركين وبينهم يوفال رافائيل التي تمثل إسرائيل من أمام مبنى بلدية بازل التاريخي، شوهدت أعلام فلسطينية بين الحشود ولافتات كُتب عليها "إسرائيل: افتحوا حدود غزة. دعوا المساعدات تدخل" و"لا تصفيق للإبادة الجماعية".

ونجت رافائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول 2023 على إسرائيل حين اختبأت تحت جثث قتلى بينما كان مسلحو حماس يهاجمون مهرجان نوفا الموسيقي.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إنها "تقدمت بشكوى إلى الشرطة السويسرية في أعقاب حادثة قيام شاب يرتدي كوفية ويحمل علما فلسطينيا بحركة تعبيرية تشير إلى قطع العنق تجاه يوفال رافائيل وأعضاء وفد يوروفيجن الإسرائيلي". (سكاي نيوز عربية) 
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