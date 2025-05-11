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عربي-دولي

بعد التلويح بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.. محادثات أوروبية في لندن حول أوكرانيا

Lebanon 24
11-05-2025 | 23:57
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يستضيف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي نظراءه من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا في اجتماع في لانكستر هاوس، اليوم الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية من أجل أوكرانيا.
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ويأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "ينتظر" نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تركيا يوم الخميس المقبل، بعد أن قال الأخير إنه يريد إجراء محادثات مباشرة مع كييف، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية.

ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، يخطط لامي للإعلان عن مزيد من العقوبات التي تستهدف موسكو في اجتماع مجموعة "فايمار بلس"، اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام فقط من تحذير القادة الأوروبيين من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تلتزم روسيا بالسلام. (العربية)  
 
 
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