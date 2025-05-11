بعد التلويح بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.. محادثات أوروبية في لندن حول أوكرانيا

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يستضيف ديفيد لامي نظراءه من وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا في اجتماع في لانكستر هاوس، اليوم الاثنين، بعد عطلة نهاية أسبوع من الدبلوماسية من أجل .ويأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه "ينتظر" نظيره الروسي في يوم الخميس المقبل، بعد أن قال الأخير إنه يريد إجراء محادثات مباشرة مع ، بحسب وكالة "بي إيه ميديا" .ووفقا لمسؤولين في البريطانية، يخطط لامي للإعلان عن مزيد من التي تستهدف في اجتماع مجموعة "فايمار بلس"، اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام فقط من تحذير من اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تلتزم بالسلام. (العربية)