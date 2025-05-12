نتنياهو يؤكد: نمر بأيام حاسمة والمفاوضات مع "حماس" ستستمر "تحت النار"

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أعلن في بيان، اليوم الإثنين، أن الإفراج المرتقب عن عيدان ألكسندر من دون مقابل بات ممكنا بفضل السياسة الصارمة التي قُدناها بدعم من وبفضل الضغط العسكري على .وأضاف البيان: "لم تلتزم بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى بل فقط بممر آمن يتيح إطلاق سراح عيدان".وتابع: "نحن نمر بأيام حاسمة حيث يُعرض على حماس اتفاق يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن مختطفين".وشدد البيان على أن المفاوضات مع حماس "ستستمر تحت النار وبالتوازي مع الاستعدادات لتكثيف القتال".وتستعد إسرائيل لإطلاق سراح عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، اليوم الإثنين، حسب ما أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة "هآرتس".وبحسب المصدر فإن موعد الإفراج عن ألكسندر حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون ما بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء.وأوضح المصدر أن "إسرائيل تشترط من أجل الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب إطلاق سراح نصف الرهائن أحياء وأمواتا".وأكد على أن إسرائيل: "ستعرف مدى جدية حماس قبل مغادرة المنطقة".إعلان حماسأعلنت حركة حماس، مساء أمس الأحد، أن عيدان ألكسندر، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع، علما أن الرئيس الأميركي لا يعتزم زيارة إسرائيل.يذكر أن ألكسندر هو جندي إسرائيلي أميركي نشأ في وتم اختطافه من قاعدته خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.(سكاي نيوز)