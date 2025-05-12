جولة ترامب الخليجية.. ما هو جدول أعماله؟

يستعد الرئيس الأميركي للقيام بجولة خليجية رسمية من 13 إلى 16 أيار، تشمل وقطر والإمارات، في أول زيارة خارجية موسعة له منذ توليه منصبه في كانون الثاني الماضي.

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وتأتي الجولة في وقت حساس سياسيا واقتصاديا، وسط تصاعد الأزمات الإقليمية والجهود الأميركية لتعزيز نفوذها في المنطقة.



قمة خليجية واستراتيجية أميركية جديدة

من المنتظر أن يشارك في قمة تجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض في 14 أيار، حيث سيعرض رؤيته لدور في ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية وموقع "أكسيوس".



وتشير التسريبات إلى أن أجندة الجولة تركز على جذب استثمارات خليجية ضخمة، وخفض أسعار لدعم النمو الاقتصادي الأميركي، إلى جانب بحث مسار التسوية السياسية للصراع الفلسطيني ، الذي تلعب فيه قطر دور الوسيط بين وحماس.



وفد رفيع ومحادثات ثنائية

يرافق الرئيس وفد رفيع يضم ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، إضافة إلى مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، بينما يجري أعضاء الوفد محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائهم في الدول الخليجية.



كما يرتقب أن تشهد الرياض انعقاد منتدى استثماري كبير في 13 أيار، بمشاركة عدد من كبار رجال الأعمال وقادة التكنولوجيا مثل إيلون ، وسام ألتمان، ومارك زوكربيرغ، إضافة إلى كبار التنفيذيين من بوينغ وسيتي غروب.



استثمارات ضخمة.. وعيون على الذكاء الاصطناعي

الجولة تتزامن مع تحركات استثمارية خليجية واسعة في الولايات المتحدة، حيث أعلنت السعودية عن نية لاستثمار ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، بينما تعهدت بضخ 1.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والطاقة.



وتفيد تقارير بأن إدارة ترامب تدرس تخفيف قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى دول الخليج، بعد فرضها خلال عهد ، وهو ما أثار استياء واضحا في العواصم الخليجية.



اتفاقيات إبراهام والنووي

تشكل مسألة توسيع "اتفاقيات إبراهام" بندا محوريا في المباحثات، وسط مساع أمريكية لضم السعودية إلى الاتفاق الذي يقضي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. إلا أن الرياض تشترط تقدما ملموسا في الملف الفلسطيني، ووقف العمليات العسكرية في غزة، قبل أي خطوة تطبيعية.



ويراهن ترامب على صهره جاريد كوشنر، صاحب العلاقات الوثيقة مع ولي السعودي الأمير سلمان، لتقريب وجهات النظر بهذا الشأن.



في المقابل، تتناول الزيارة أيضًا مستقبل المحادثات النووية بين وطهران، حيث تبحث إدارة ترامب إمكانية دعم السعودية في تطوير برنامج نووي مدني، وسط مؤشرات على تخفيف الشروط الأميركية المرتبطة بالتطبيع مع إسرائيل.



وفي خطوة مثيرة للجدل، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب قد يعلن خلال زيارته تغيير التسمية الرسمية الأميركية من "الخليج الفارسي" إلى "الخليج العربي"، في خطوة اعتبرتها "استفزازية" وردت عليها وزارة خارجيتها بإدانة شديدة.



بحسب شبكات إعلامية أمريكية، تستعد الدول المضيفة لاستقبال "ملكي" للرئيس ترامب، وسط توقعات بتنظيم احتفالات فاخرة تعكس مستوى الشراكة السياسية والاقتصادية. وتحدثت شبكة "ABC News" عن نية العائلة المالكة القطرية إهداء الرئيس طائرة بوينغ 747-8 بقيمة 400 مليون دولار. (روسيا اليوم)