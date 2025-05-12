بالنسبة لحماس.. هل سيُحدث إطلاق ألكسندر فرقاً مع ترامب؟

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كشفت صحيفة "تايمز أوف " أن المحادثات بين الأميركية وحركة " " لم تكن "مباشرة".ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن حماس "تلقت تأكيدات من وسيط بأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر "سيُحدث فرقا كبيرا" مع الذي يرغب في إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة".وذكر المصدر أن "الولايات المتحدة لم تُطلع إسرائيل على جهود إطلاق سراح ألكسندر إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع حماس".وأوضح أن حماس "تأمل أن يكون إطلاق سراح ألكسندر كافيا لإقناع ترامب بدفع لقبول الصفقة". (سكاي نيوز عربية)