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عربي-دولي

بالنسبة لحماس.. هل سيُحدث إطلاق ألكسندر فرقاً مع ترامب؟

Lebanon 24
12-05-2025 | 00:42
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كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "حماس" لم تكن "مباشرة".
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ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن حماس "تلقت تأكيدات من وسيط بأن إطلاق سراح عيدان ألكسندر "سيُحدث فرقا كبيرا" مع ترامب الذي يرغب في إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب في غزة".

وذكر المصدر أن "الولايات المتحدة لم تُطلع إسرائيل على جهود إطلاق سراح ألكسندر إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع حماس".

وأوضح أن حماس "تأمل أن يكون إطلاق سراح ألكسندر كافيا لإقناع ترامب بدفع نتنياهو لقبول الصفقة". (سكاي نيوز عربية) 
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