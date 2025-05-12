هو الأول منذ تنصيبه.. البابا لاوون الرابع عشر يعقد مؤتمراً صحفياً في الفاتيكان

يعقد البابا أول له اليوم في ، حيث سيستضيف مئات الصحفيين ويجيب على أسئلتهم.

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وقد تشير جلسة الأسئلة والأجوبة إلى الطريقة التي قد يقود بها الكنيسة والقضايا التي سيركز عليها. (روسيا اليوم)