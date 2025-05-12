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هو الأول منذ تنصيبه.. البابا لاوون الرابع عشر يعقد مؤتمراً صحفياً في الفاتيكان

Lebanon 24
12-05-2025 | 01:12
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يعقد البابا لاوون الرابع عشر أول مؤتمر صحفي له اليوم في الفاتيكان، حيث سيستضيف مئات الصحفيين ويجيب على أسئلتهم.
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وقد تشير جلسة الأسئلة والأجوبة إلى الطريقة التي قد يقود بها الكنيسة والقضايا التي سيركز عليها. (روسيا اليوم) 
 
 

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