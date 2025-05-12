Advertisement

عربي-دولي

غارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين شمال غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 01:36
A-
A+
Doc-P-1359158-638826358639892788.jpg
Doc-P-1359158-638826358639892788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم عدد من الأطفال جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الاثنين، واستهدفت مدرسة لإيواء النازحين في جباليا في شمال قطاع غزة.
Advertisement

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة "فرانس برس" إنه تم نقل 10 قتلى على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت الطائرات الإسرائيلية "حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا". وأشار إلى أن من بين القتلى "سيدتان".

وذكر شهود عيان أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية عنيفة في رفح في جنوب القطاع، وفي منطقتي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.
مواضيع ذات صلة
غارة على محيط مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة
lebanon 24
12/05/2025 11:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في النصر بمدينة غزة (الميادين)
lebanon 24
12/05/2025 11:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف خياماً تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
12/05/2025 11:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى إثر قصف مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
lebanon 24
12/05/2025 11:22:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:54 | 2025-05-12
03:39 | 2025-05-12
03:30 | 2025-05-12
03:13 | 2025-05-12
02:43 | 2025-05-12
02:40 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24