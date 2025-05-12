غارة إسرائيلية على مدرسة للنازحين شمال غزة

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أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل بينهم عدد من الأطفال جراء غارة شنها الطيران الحربي ، فجر الاثنين، واستهدفت مدرسة لإيواء في في شمال .وقال الناطق باسم الدفاع المدني لوكالة "فرانس برس" إنه تم نقل 10 قتلى على الأقل بينهم عدد من الأطفال بعدما استهدفت الطائرات "حوالي الساعة الثانية والنصف فجر اليوم (بتوقيت القدس) مدرسة أسد التي تؤوي أكثر من ألفي نازح في بلدة جباليا". وأشار إلى أن من بين القتلى "سيدتان".وذكر شهود أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات جوية عنيفة في في جنوب القطاع، وفي منطقتي والشجاعية شرق مدينة غزة.