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عربي-دولي

روبيو: الوقف الفوري لإطلاق النار بأوكرانيا أولوية قصوى

Lebanon 24
12-05-2025 | 01:55
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال محادثة هاتفية مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات القتالية يعد أولوية اهتمامات واشنطن في أوكرانيا.
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية: "أكد وزير الخارجية على الموقف الأميركي من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث لا تزال أولويتنا القصوى هي إنهاء العمليات القتالية، والوقف الفوري لإطلاق النار". (العربية) 
 
 
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