روبيو: الوقف الفوري لإطلاق النار بأوكرانيا أولوية قصوى

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أكد الأميركي ، خلال محادثة هاتفية مع نظيره ، أن الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات القتالية يعد أولوية اهتمامات في .وجاء في بيان : "أكد وزير الخارجية على الموقف الأميركي من الحرب بين وأوكرانيا، حيث لا تزال أولويتنا القصوى هي إنهاء العمليات القتالية، والوقف الفوري لإطلاق النار". (العربية)