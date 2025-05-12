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عربي-دولي

لأغراض "استراتيجية".. الهند تستعين بـ10 أقمار اصطناعية

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:32
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في ظل التوترات بين الهند وباكستان، صرّح رئيس المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، في نارايانان، يوم الأحد، بأن هناك 10 أقمار اصطناعية تعمل على مدار الساعة لأغراض استراتيجية، بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين في البلاد.
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وقال نارايانان: "إذا أردنا أن نضمن أمن بلدنا، فعلينا أن نعتمد على أقمارنا الاصطناعية. من دون تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار، لا يمكننا تحقيق الكثير"، حسبما نقلت صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".
 
وحتى الآن، أطلقت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء ما مجموعه 127 قمرا اصطناعيا هنديا، بما في ذلك تلك التي أُطلقت لصالح شركات خاصة ومؤسسات أكاديمية.

ومن بين هذه الأقمار، يوجد 22 قمرا في مدار الأرض المنخفض، و29 قمرا في المدار الأرضي المتزامن مع الشمس، وهي أقمار مملوكة للحكومة.

كما تمتلك الهند حوالي 12 قمرا اصطناعيا للتجسس أو المراقبة، منها سلسلةCartosat وRISAT، بالإضافة إلى أقمارEMISAT وMicroSat، والتي صُممت لأغراض مراقبة محددة.

وتستعد الهند لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة، هو القمرEOS-09 ، للتصوير الراداري، حيث سيتم وضعه في مدار متزامن مع الشمس في 18 أيار الجاري، مما سيُعزز من قدرات الهند الاستطلاعية على طول حدودها الحساسة. (سكاي نيوز عربية) 
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