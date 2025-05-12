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عربي-دولي

وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية

Lebanon 24
12-05-2025 | 02:40
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حذّر وزير النقل الأميركي شون دافي في مقابلة تلفزيونية من أن المزيد من المطارات الأميركية قد تواجه اضطرابات مماثلة مع اقتراب موسم السفر الصيفي المزدحم.
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وقال دافي، الذي أعلن مؤخرًا عن مقترح بمليارات الدولارات لتحديث وإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، إنه سيجتمع مع قادة شركات الطيران الكبرى يوم الأربعاء في واشنطن العاصمة لوضع خطة لتقليص عدد الرحلات الجوية في نيوارك، فيما لم يتضح بعد حجم الرحلات التي يُمكن تقليصها وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
 
وعندما سُئل دافي عما إذا كان الطيران من نيوارك لا يزال آمنًا، أصرّ على أن "مجالنا الجوي هو الأكثر أمانًا"، وأضاف أنه وعائلته يسافرون عبر المطار بانتظام.
ومع ذلك، قال دافي إن الدولة والكونغرس لم يُولوا اهتمامًا كافيًا لتحسين "الأنظمة القديمة" في المطارات الرئيسية، ووصف المشكلات الأخيرة في نيوارك بأنها نتيجة "الضغط على شبكة قديمة".
 
وأضاف: "ما تراه في نيوارك سيحدث في أماكن أخرى في كل  أنحاء البلاد. وهذا يجب إصلاحه". وقال: "أنا قلق بشأن المجال الجوي بأكمله".
 
وجاءت هذه التعليقات بعد أن تعطلت أجهزة الرادار في منشأة مراقبة الحركة الجوية التي تُوجّه الطائرات في نيوارك لفترة وجيزة يوم الجمعة، بعد تعطل مماثل استمر 90 ثانية نهاية الشهر الماضي.

وأدى عطل آخر في معدات الحركة الجوية صباح الأحد إلى توقف أرضي لمدة 45 دقيقة تقريبًا للرحلات القادمة إلى نيوارك، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.

وقد أدت هذه المشاكل إلى تأخيرات وإلغاءات كبيرة، وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة المسافرين، وبرزت كتحدٍ كبير لإدارة ترامب. (العربية) 
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