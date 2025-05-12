وزير أميركي يحذر: هذا ما قد تشهده مطارات رئيسية

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وقال دافي، الذي أعلن مؤخرًا عن مقترح بمليارات الدولارات لتحديث وإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، إنه سيجتمع مع قادة شركات الطيران الكبرى يوم الأربعاء في العاصمة لوضع خطة لتقليص عدد الرحلات الجوية في نيوارك، فيما لم يتضح بعد حجم الرحلات التي يُمكن تقليصها وفقا لصحيفة " تايمز" الأميركية. حذّر وزير النقل الأميركي في مقابلة تلفزيونية من أن المزيد من المطارات الأميركية قد تواجه اضطرابات مماثلة مع اقتراب موسم السفر الصيفي المزدحم.وقال دافي، الذي أعلن مؤخرًا عن مقترح بمليارات الدولارات لتحديث وإصلاح نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد، إنه سيجتمع مع قادة شركات الطيران الكبرى يوم الأربعاء في العاصمة لوضع خطة لتقليص عدد الرحلات الجوية في نيوارك، فيما لم يتضح بعد حجم الرحلات التي يُمكن تقليصها وفقا لصحيفة " تايمز" الأميركية.

وعندما سُئل دافي عما إذا كان الطيران من نيوارك لا يزال آمنًا، أصرّ على أن "مجالنا الجوي هو الأكثر أمانًا"، وأضاف أنه وعائلته يسافرون عبر بانتظام.

ومع ذلك، قال دافي إن الدولة والكونغرس لم يُولوا اهتمامًا كافيًا لتحسين "الأنظمة القديمة" في المطارات الرئيسية، ووصف المشكلات الأخيرة في نيوارك بأنها نتيجة "الضغط على شبكة قديمة".

وأضاف: "ما تراه في نيوارك سيحدث في أماكن أخرى في كل أنحاء البلاد. وهذا يجب إصلاحه". وقال: "أنا قلق بشأن المجال الجوي بأكمله".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن تعطلت أجهزة الرادار في منشأة مراقبة الحركة الجوية التي تُوجّه الطائرات في نيوارك لفترة وجيزة يوم الجمعة، بعد تعطل مماثل استمر 90 ثانية نهاية الشهر الماضي.



وأدى عطل آخر في معدات الحركة الجوية إلى توقف أرضي لمدة 45 دقيقة تقريبًا للرحلات إلى نيوارك، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية.



وقد أدت هذه المشاكل إلى تأخيرات وإلغاءات كبيرة، وأثارت مخاوف تتعلق بسلامة المسافرين، وبرزت كتحدٍ كبير لإدارة . (العربية)