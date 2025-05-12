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عربي-دولي
بعد صراع ضد تركيا دام أكثر من 40 عاما.. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح
Lebanon 24
12-05-2025
|
02:43
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كشفت وكالة فرات للأنباء، المقربة من
حزب العمال الكردستاني
، اليوم الاثنين، ان الجماعة التي تخوض صراعا مع
الدولة التركية
منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع المسلح.
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وتم اتخاذ هذا القرار خلال
مؤتمر الحزب
الثاني عشر
الذي عقد في 5-7 أيار. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى
حزب العمال
الكردستاني".
ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات
التركية
الكردية
بحاجة إلى إعادة صياغة". ودعا بيان حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون
عبد الله أوجلان
، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.
وأضاف البيان: "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير
الديمقراطية
الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".
وقال بيان حزب العمال الكردستاني: "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".(العربية)
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