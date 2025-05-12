بعد صراع ضد تركيا دام أكثر من 40 عاما.. حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإلقاء السلاح

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كشفت وكالة فرات للأنباء، المقربة من ، اليوم الاثنين، ان الجماعة التي تخوض صراعا مع منذ أكثر من 40 عاما قررت حل نفسها وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع المسلح.وتم اتخاذ هذا القرار خلال الذي عقد في 5-7 أيار. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نقلته قناة "روداو" التلفزيونية: "قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء الكفاح المسلح، وبالتالي وضع حد لنشاط التنظيم المسمى الكردستاني".ونقلت الوكالة التابعة للحزب بيانا جاء فيه أن "العلاقات بحاجة إلى إعادة صياغة". ودعا بيان حزب العمال الكردستاني السلطات التركية لتقديم ضمانات قانونية وسياسية لزعيمه المسجون ، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.وأضاف البيان: "الجماعة ترى أن الأحزاب السياسية الكردية ستضطلع بمسؤولياتها لتطوير الكردية وضمان تشكيل أمة كردية ديمقراطية".وقال بيان حزب العمال الكردستاني: "الجماعة أنجزت مهمتها التاريخية".(العربية)