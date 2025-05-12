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عربي-دولي

ترامب في الخليج هذا الاسبوع..زيارة "تاريخية" وقمة خليجية أميركية مهمة تتحضر

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:00
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كتب موقع "سكاي نيوز": ينتظر أن تحتضن العاصمة السعودية، أعمال القمة الخليجية- الأميركية، التي تأتي في ضوء الزيارة التاريخية الأولى خارجيا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى السعودية وقطر والإمارات.
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ووفقا لموقع "أكسيوس"، الذي نقل عن مسؤول أميركي ومسؤولين عربيين، تعتزم السعودية، الأربعاء، استضافة القمة التي تجمع الرئيس الأميركي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.
وستمثّل القمة فرصة للرئيس الأميركي لتقديم رؤيته بشأن انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط وتحديد مصالح بلاده في المنطقة.

وستكون هذه القمة، هي الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، عقب انعقادها 4 مرات سابقة، كانت الأولى في كامب ديفيد ايار 2015، والثانية في نيسان عام 2016، فيما كانت الثالثة في ايار من عام 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى، وجاءت الرابعة في تموز 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.
ووجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، دعوات إلى قادة دول الخليج من أجل حضور القمة الخليجية - الأميركية في الرياض.

وأكّدت الخارجية الأميركية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن زيارة الرئيس ترامب "تعكس، بما لا يدع مجالا للشك، مدى أهمية واستراتيجية الدور السعودي في المنطقة، إذ ترى الولايات المتحدة في السعودية، شريكا محوريا، في الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".

وأضاف سامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تؤكد مرة أخرى، التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين "لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية مستدامة للأزمات، ودعم جهود التهدئة في غزة، والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومواجهة الأنشطة التي تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر".
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