لمدة 90 يوما.. واشنطن وبكين تعلنان تعليق جزء من رسومهما الجمركية

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أعلنت وبكين في بيان مشترك عن تعليق جزء من رسومهما الجمركية لمدة 90 يوما.وكشف الجانبان في مؤتمر صحافي، في ، عن إنشاء آلية لمواصلة المناقشات حول العلاقات التجارية.وقال الأميركي ، إننا سنواصل العمل مع بشأن العلاقات التجارية.