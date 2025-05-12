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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يُعلن سحب "لواء المظليين" من سوريا
Lebanon 24
12-05-2025
|
03:39
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
أن قوات "
لواء المظليين
" أنهت مهمتها في
الجبهة الشمالية
بعد 5 أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة
الجولان
وداخل الأراضي
السورية
.
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وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، بأن القوات تستعد حاليا لتنفيذ مهام إضافية في
قطاع غزة
ضمن جهود توسيع العملية البرية هناك، وذلك تحت قيادة الفرقة 98.
وأضاف أنه خلال فترة انتشارها في
الشمال
، نفذت قوات لواء المظليين بالتعاون مع الطواقم القتالية التابعة للفرقة 210، عشرات المداهمات على أهداف داخل الأراضي السورية، أسفرت عن ضبط وتدمير مئات الوسائل القتالية، بحسب البيان.
وقال أدرعي إنه من المقرر أن تحل قوات احتياط مكان لواء المظليين في
الجبهة
الشمالية لمواصلة النشاطات العسكرية هناك. (سكاي نيوز عربية)
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