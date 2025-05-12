الجيش الإسرائيلي يُعلن سحب "لواء المظليين" من سوريا

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وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، بأن القوات تستعد حاليا لتنفيذ مهام إضافية في ضمن جهود توسيع العملية البرية هناك، وذلك تحت قيادة الفرقة 98. أعلن الجيش أن قوات " " أنهت مهمتها في بعد 5 أشهر من النشاطات العملياتية في منطقة هضبة وداخل الأراضي .وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس"، بأن القوات تستعد حاليا لتنفيذ مهام إضافية في ضمن جهود توسيع العملية البرية هناك، وذلك تحت قيادة الفرقة 98.

وأضاف أنه خلال فترة انتشارها في ، نفذت قوات لواء المظليين بالتعاون مع الطواقم القتالية التابعة للفرقة 210، عشرات المداهمات على أهداف داخل الأراضي السورية، أسفرت عن ضبط وتدمير مئات الوسائل القتالية، بحسب البيان.

وقال أدرعي إنه من المقرر أن تحل قوات احتياط مكان لواء المظليين في الشمالية لمواصلة النشاطات العسكرية هناك. (سكاي نيوز عربية)