"لا تجدي نفعاً"... مسؤول هندي بارز يرفض الوساطة بشأن كشمير

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قال مسؤول هندي بارز إن الخلاف بشأن قضية ثنائية مع باكستان، رافضا أي توسط خارجي بهذا الشأن، على الرغم من إعلان رغبتها في تسهيل المباحثات.وذكرت وكالة " " للأنباء أن للهند في شيلباك إمبولي قال لتلفزيون "بلومبرغ": "بالنسبة لنا، كشمير تعد قضية ثنائية، وليست قضية دولية".وأضاف: "بالنسبة لنا، كلمة التوسط لا تجدي نفعا في قضية كشمير".وكانت وباكستان قد وافقتا على وقف إطلاق النار، السبت، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.وقالت أميركا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي الاتفاق بين الهند وباكستان.وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان وتخطيه ، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.وسيجري قادة العمليات العسكرية في كل من الهند وباكستان محادثات اليوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية بين الجارتين المسلحتين نوويا، بعد أن أعاد وقف إطلاق النار الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت " ".ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".كذلك ألغت الهند إخطارا للطيارين بإغلاق 32 مطارا بموجب تعليمات من .وأفاد للعمليات العسكرية بأن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية الرد حال تكرارها.