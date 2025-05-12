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عربي-دولي

"لا تجدي نفعاً"... مسؤول هندي بارز يرفض الوساطة بشأن كشمير

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:34
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قال مسؤول هندي بارز إن الخلاف بشأن كشمير قضية ثنائية مع باكستان، رافضا أي توسط خارجي بهذا الشأن، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة رغبتها في تسهيل المباحثات.
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وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المفوض السامي للهند في سنغافورة شيلباك إمبولي قال لتلفزيون "بلومبرغ": "بالنسبة لنا، كشمير تعد قضية ثنائية، وليست قضية دولية".

وأضاف: "بالنسبة لنا، كلمة التوسط لا تجدي نفعا في قضية كشمير".

وكانت الهند وباكستان قد وافقتا على وقف إطلاق النار، السبت، بعد اشتباكات دامت أربعة أيام.

وقالت أميركا إنها ساعدت في التوسط لخفض التصعيد، ولكن الهند تقول إن الهدنة نتيجة مباحثات ثنائية.

وكانت وكالة "بلومبرغ" نقلت عن مصادر، أن عددا من المسؤولين الكبار في الهند غضبوا غضبا شديدا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق بين الهند وباكستان.

وذكرت أن المسؤولين الهنود تفاجؤوا من إعلان ترامب وتخطيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة إلى أن الإعلان قوض سياسة الهند بشأن كشمير.

وأضافت الوكالة، نقلا عن مصادرها، أن خطوة ترامب تمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا لباكستان وخفضا لمستوى مودي.

وسيجري قادة العمليات العسكرية في كل من الهند وباكستان محادثات اليوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية بين الجارتين المسلحتين نوويا، بعد أن أعاد وقف إطلاق النار الهدوء إلى الحدود، عقب أعنف قتال بينهما منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، حسبما ذكرت "رويترز".

ونقلت وسائل إعلام هندية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله إنه "لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في جميع أنحاء جامو وكشمير الليلة الماضية".

كذلك ألغت الهند إخطارا للطيارين بإغلاق 32 مطارا بموجب تعليمات من القوات الجوية.

وأفاد القائد العام للعمليات العسكرية الهندية بأن الجيش أرسل "رسالة عبر خط ساخن" إلى باكستان، الأحد، بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار المتفق عليه هذا الأسبوع وأبلغها بنية نيودلهي الرد حال تكرارها.
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