ملفات ساخنة.. هذا ما تحمله زيارة ترامب للدول العربية

استبقت القيادة ، زيارة الرئيس الأميركي ، لـ3 دول خليجية هي والإمارات وقطر هذا الأسبوع، بجولة لحسين الشيخ الفلسطيني، بدأت بالسعودية ثم مصر وقطر وانتهت بالأردن.

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وخلال جولته جدد الشيخ التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة بالنسبة للقيادة الفلسطينية وتحركاتها "وقف الحرب والإغاثة العاجلة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".

وأكد في منشور على حسابه بمنصة "إكس" في مستهل جولته "الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تفضي إلى الانسحاب من قطاع غزة ، والدخول في عملية سياسية شاملة ترتكز على الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين".

ويزور الثلاثاء والأربعاء والخميس على التوالي السعودية وقطر والإمارات. ومع أن فلسطين وإسرائيل ليستا ضمن جدول الزيارة، إلا أن العدوان على غزة يفرض نفسه، وفق محللين، فماذا ينتظر من الزيارة فلسطينيا؟ وهل من أفق لوقف الحرب وبدء عملية سياسية؟

غطاء سياسي

عن هدف جولة الشيخ، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو الهيجا لقناة " " إن ما يهم السلطة الفلسطينية أن يكون لها دور في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، لكنه يضيف أن الدور "غير واضح كما أنه من غير الواضح مدى اعتراف بهذا الدور".

ويضيف أن من أهداف جولة الشيخ "الحصول على غطاء سياسي إقليمي وعربي بعد تعيينه نائبا للرئيس، وكأنه يريد أن يقول إن هذا التعيين تم بناء على توافق وبمشاركة واستشارة إقليمية وتحديدا من السعودية".

وبرأي الكاتب الفلسطيني فإن كل ما تسعى له السلطة الفلسطينية في الفترة القادمة هو "إستراتيجية البقاء وأن تحافظ على الغطاء السياسي العربي والشرعية الإقليمية ليؤدي إلى غطاء سياسي وربما شرعية أميركية لاستمرارية البقاء والتعامل معها في ظل مخططات الضم التي تقوم بها الحكومة ".



ولا يتوقع أبو الهيجا أعلى من سقف استمرار الاعتراف بالدور التقليدي وبقاء السلطة بنمط القيادة الحالية، مستبعدا وجود سقف أعلى خلال زيارة ترامب "فإذا حصلت السلطة على مرادها، سيكون هناك حدود معينة للتعامل الإسرائيلي معها في المرحلة المقبلة".

وفي كل الأحوال يستبعد الكاتب الفلسطيني "أي شكل من أشكال الاختراق السياسي في المرحلة القادمة" مضيفا أن القضية الفلسطينية ليست من أولويات ترامب ولا على أجندة هذه الزيارة أصلا".



دفع التطبيع وهدنة

، يرى خبير الشؤون الأميركية، والمحاضر العربية الأميركية، الدكتور أيمن يوسف، أن ملفاتٍ أهم من القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال ترامب منها "بناء رؤية أميركية واضحة للشرق الأوسط ككل: الملف النووي ، العلاقة مع السعودية وتركيا ومصر وحتى الملف اليمني، وبالتأكيد الملف الفلسطيني والعدوان على غزة سيكون أحد الجزئيات".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن ترامب "سيركز بشكل أو بآخر على نموذج السلام الاقتصادي ودفع عملية التطبيع بين وبعض إلى الأمام".



مع ذلك، لا يستبعد يوسف ضغوطات على إسرائيل ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو "لإنهاء المعركة في قطاع غزة أو إنهاء الحرب، لكن ليس بشكل دائم أو إستراتيجي".



ورجح أن يتحرك ترامب باتجاه أن تكون هناك صفقة لإطلاق بعض الأسرى الإسرائيليين في غزة لأن ذلك كان أحد شعاراته ، ومن هنا قد يضغط باتجاه الذهاب إلى هدنة.



ورغم الأزمة في العلاقة الشخصية بين نتنياهو وترامب، يقول المحلل الفلسطيني إن العلاقات الأميركية الإسرائيلية "علاقات بنيوية وعلاقات وثيقة جداً".



وعن فرص فتح مسار سياسي فسطيني-إسرائيلي، يضيف يوسف: "يمكن الحديث عن فتح مسار سياسي باتجاه التطبيع مع العرب مقابل حل القضية الفلسطينية، هذا مقترح موجود في حديث ترامب تحديدا مع السعوديين، لكن لا أعتقد بوجود اختراق على المستوى الفلسطيني الإسرائيلي لأن غير جادين؛ لوجود الانقسام من جهة، ولوجود حكومة يمينية مع رئيس وزراء متعنت من جهة أخرى".



وعاد الأكاديمي الفلسطيني ليؤكد أن "ترامب يدرس المنطقة بكل ملفاتها وعينه على وروسيا وأوكرانيا والصراع الصيني الباكستاني، فهو معني بالقيادة الأميركية للمنطقة".



أهمية خاصة

أما الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معين عوده، المقيم في الولايات المتحدة، فذكر أن "الملفات المدرجة على أجندة الزيارة اقتصادية، سواء لصالح ترامب، أو الولايات المتحدة حيث هناك رغبة كبيرة جدا في توقيع أكبر كمية من العقود الاقتصادية، وإقناع دول الخليج باستثمارٍ أكبر للأموال في أميركا، دون إغفال الحرب التجارية مع الصين ورغبته في وقوف العرب إلى جانبه فيها".





وفق الكاتب الفلسطيني، فإن ملف متأخر عن الملفات الاقتصادية، ومع ذلك يسعى ترامب لاحتوائها قدر الإمكان ونزع فتيل أي مواجهة عسكرية معها، مستخدما الوساطة الخليجية والعمانية تحديدا لمحاولة التوصل لاتفاق نووي جديد.

ورجح أن يسعى ترامب إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الكامل والتجويع في غزة مع وصوله إلى إذ "يبدو أن اتفاقا كهذا قد يرى النور خلال أسبوعين أو أقل وسيسمَح بموجبه بإدخال مواد غذائية ومياه صالحة للشرب إلى غزة، كبادرة حسن نية من ترامب والإدارة الأميركية لدول الخليج لإظهار حسن نوايا أو رغبته حتى في إنهاء هذه الحرب، والتوصل لاتفاقات طويلة المدى لوقف النار".



يشير عودة إلى أن ترامب كرجل أعمال يؤمن بالصفقات، لكنه اكتشف أن الصفقات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وباقي العالم ليست بسهولة الصفقات العقارية التي كان يعقدها، وبالتالي قرر التوقف عن محاولة الضغط على طرف واحد وهو الطرف الفلسطيني، وحاليا هناك رغبة أميركية على ما يبدو في إنهاء هذه الحرب. (الجزيرة نت)