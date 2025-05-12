صحيفة فرنسيّة: زعماء 4 دول نصحوا زيلينسكي بقبول عرض بوتين



Advertisement

وبحسب الصحيفة، عقد الزعماء الأربعة محادثات مرة أخرى بعد عودتهم من ، وذلك عقب طرح عرضه الخاص بالمفاوضات. كشفت صحيفة "لوموند" أن زعماء وألمانيا وبريطانيا وبولندا نصحوا بالاستفادة من عرض بدء المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة.وبحسب الصحيفة، عقد الزعماء الأربعة محادثات مرة أخرى بعد عودتهم من ، وذلك عقب طرح عرضه الخاص بالمفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم يُكشف عن اسمه قوله إن لا يستطيع أن يظهر أمام الرئيس الأميركي كـ"محارب". (روسيا اليوم)