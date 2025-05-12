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عربي-دولي

صحيفة فرنسيّة: زعماء 4 دول نصحوا زيلينسكي بقبول عرض بوتين

Lebanon 24
12-05-2025 | 05:46
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كشفت صحيفة "لوموند" أن زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا نصحوا فلاديمير زيلينسكي بالاستفادة من عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة.
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وبحسب الصحيفة، عقد الزعماء الأربعة محادثات مرة أخرى بعد عودتهم من كييف، وذلك عقب طرح بوتين عرضه الخاص بالمفاوضات.
 
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي لم يُكشف عن اسمه قوله إن زيلينسكي لا يستطيع أن يظهر أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"محارب". (روسيا اليوم)
 
 
 
 
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