أخطأ هدفه... سقوط صاروخ حوثي في السعودية

قالت هيئة البثّ إن صاروخا أطلق من اليمن تجاه سقط في ، تزامنا مع هبوط طائرة المبعوث الأميركي .

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وذكرت هيئة البث أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على إسرائيل أخطأ هدفه وسقط في الأراضي السعودية. (روسيا اليوم)



