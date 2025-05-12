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عربي-دولي

أخطأ هدفه... سقوط صاروخ حوثي في السعودية

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:13
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قالت هيئة البثّ الإسرائيلية إن صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل سقط في السعودية، تزامنا مع هبوط طائرة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في إسرائيل.
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وذكرت هيئة البث أن الحوثيين أطلقوا صاروخا على إسرائيل أخطأ هدفه وسقط في الأراضي السعودية. (روسيا اليوم)

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