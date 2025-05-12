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البابا لاوون الرابع عشر للصحافيين: لقطع الطريق أمام التعصب والكراهية

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:29
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شكر البابا لاوون الرابع عشر في لقاء مع  الصحافيين مواكبتهم الكنيسة ومراسم جنازة البابا فرنسيس . وطالب بإطلاق" الصحافيين المعتقلين في العالم". 
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ودعا البابا الجديد في أول خطاب لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إلى وضع نهاية للهجمات الحزبية والأيدولوجية التي تثير "حرب كلمات"، وحض على قطع الطريق أمام التعصب والكراهية.

وفي حديثه إلى الآلاف من ممثلي وسائل الإعلام العالمية الذين غطوا انتخابه ووفاة سلفه، طالب البابا لاوون بإطلاق سراح الصحافيين الذين خسروا حريتهم بسبب القيام بعملهم.

وأضاف أنه يتعين استخدام الذكاء الاصطناعي "بمسؤولية وتمييز".
وكان قد التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح الاثنين في قاعة بولس السادس بالفاتيكان العاملين في مجال الاعلاممن مختلف أنحاء العالم، ووجه إليهم كلمة نابضة بالإيمان والامتنان والرجاء، وفي كلمته، لم يكتفِ الحبر الأعظم بالتقدير، بل قدّم رؤية إنجيلية عميقة لمفهوم التواصل، مستلهمًا من تطويبات المسيح، وداعيًا الإعلاميين إلى أن يكونوا صانعي سلام في زمنٍ تتقاذفه التوترات والتضليل والاستقطاب.

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