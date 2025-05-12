البابا لاوون الرابع عشر للصحافيين: لقطع الطريق أمام التعصب والكراهية

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ودعا البابا الجديد في أول خطاب لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إلى وضع نهاية للهجمات الحزبية والأيدولوجية التي تثير "حرب كلمات"، وحض على قطع الطريق أمام التعصب والكراهية.



وفي حديثه إلى الآلاف من ممثلي العالمية الذين غطوا انتخابه ووفاة سلفه، طالب البابا لاوون بإطلاق سراح الصحافيين الذين خسروا حريتهم بسبب القيام بعملهم.



وأضاف أنه يتعين استخدام "بمسؤولية وتمييز". شكر البابا في لقاء مع الصحافيين مواكبتهم الكنيسة ومراسم جنازة . وطالب بإطلاق" الصحافيين المعتقلين في العالم".ودعا البابا الجديد في أول خطاب لوسائل الإعلام اليوم الاثنين إلى وضع نهاية للهجمات الحزبية والأيدولوجية التي تثير "حرب كلمات"، وحض على قطع الطريق أمام التعصب والكراهية.وفي حديثه إلى الآلاف من ممثلي العالمية الذين غطوا انتخابه ووفاة سلفه، طالب البابا لاوون بإطلاق سراح الصحافيين الذين خسروا حريتهم بسبب القيام بعملهم.وأضاف أنه يتعين استخدام "بمسؤولية وتمييز".

وكان قد التقى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح الاثنين في بالفاتيكان العاملين في مجال الاعلاممن مختلف أنحاء العالم، ووجه إليهم كلمة نابضة بالإيمان والامتنان والرجاء، وفي كلمته، لم يكتفِ الحبر الأعظم بالتقدير، بل قدّم رؤية إنجيلية عميقة لمفهوم التواصل، مستلهمًا من تطويبات ، وداعيًا الإعلاميين إلى أن يكونوا صانعي سلام في زمنٍ تتقاذفه التوترات والتضليل والاستقطاب.