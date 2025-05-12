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عربي-دولي

"الدوما": ندعو كييف للعودة إلى التفاوض

Lebanon 24
12-05-2025 | 06:41
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أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي استعداد روسيا للمفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، رافضا الهدنة التي تطالب بها كييف.
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وقال سلوتسكي في تصريح لـRT: "ندعو كييف للعودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة لأن المباحثات هي الطريق الوحيد لإنهاء القتال".

وأضاف: "روسيا مستعدة للمفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة والكرة الآن في ملعبها وننتظر ردها ونعول على انتصار الحس السليم بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء القتال وإحلال السلام".

وتابع: "دعوات كييف لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما تمثل موقفا هداما وذريعة تريد استغلالها لإعادة تسليح قواتها ومواصلة الحرب".

واختتم سلوتسكي بدعوة السلطات الأوكرانية لقبول مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة.

وفي وقت سابق، خاطب الرئيس بوتين ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول 15 مايو الجاري.
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