"الدوما": ندعو كييف للعودة إلى التفاوض

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أكد رئيس في مجلس "الدوما" الروسي استعداد للمفاوضات المباشرة مع دون شروط مسبقة، رافضا الهدنة التي تطالب بها .وقال سلوتسكي في تصريح لـRT: "ندعو كييف للعودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة لأن المباحثات هي الطريق الوحيد لإنهاء القتال".وأضاف: "روسيا مستعدة للمفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة والكرة الآن في ملعبها وننتظر ردها ونعول على انتصار الحس السليم بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد لإنهاء القتال وإحلال السلام".وتابع: "دعوات كييف لوقف إطلاق النار لمدة تمثل موقفا هداما وذريعة تريد استغلالها لإعادة تسليح قواتها ومواصلة الحرب".واختتم سلوتسكي بدعوة السلطات لقبول مقترح والعودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة.وفي وقت سابق، خاطب ممثلي الروسية والأجنبية، واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول 15 الجاري.