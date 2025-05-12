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شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:04
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن شاحنات محمّلة بالمساعدات بدأت بالدخول إلى قطاع غزة.
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ويأتي هذا بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في وقت سابق من اليوم، إن إسرائيل تلتزم فقط بتوفير "ممر آمن" لإطلاق الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر من غزة، ولا شيء آخر. (العربية)
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