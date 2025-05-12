شاحنات مساعدات بدأت دخول قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، أن شاحنات محمّلة بالمساعدات بدأت بالدخول إلى .

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ويأتي هذا بينما كان قد قال في وقت سابق ، إن تلتزم فقط بتوفير "ممر آمن" لإطلاق الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر من غزة، ولا شيء آخر. (العربية)