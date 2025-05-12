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عربي-دولي
رغم "الشكوك الأمنية".. إسرائيل تبدي استعدادها لعلاقات مع النظام السوري الجديد
Lebanon 24
12-05-2025
|
07:09
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أعلن
وزير الخارجية الإسرائيلي
،
جدعون ساعر
، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات إيجابية مع النظام السوري الجديد، مشددًا في الوقت نفسه على المخاوف الأمنية
الإسرائيلية
تجاه التطورات في
سوريا
.
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وقال ساعر، خلال لقائه نظيره الألماني يوهان فودبول في
تل أبيب
يوم الأحد
، إن "
إسرائيل
ترغب بالاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى علاقات جيدة مع
دمشق
، رغم وجود أسباب تدفعنا للتشكيك في بعض تحركات النظام الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالأقليات".
ويمثل هذا التصريح تحولًا لافتًا في خطاب ساعر، الذي كان قد وصف، في آذار الماضي، أعضاء النظام السوري الجديد بأنهم "جهاديون حتى وإن ارتدوا البدلات الرسمية".
من جهته
، أعرب
وزير الخارجية
الألماني عن قلق بلاده إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي
السورية
، مشددًا على أهمية تمكين السوريين من "تشكيل هويتهم السياسية بمعزل عن التدخلات الخارجية"، ومؤكدًا أن "حماية كافة مكونات المجتمع يجب أن تكون أولوية للحكومة السورية الجديدة".
وفي سياق متصل، كشف الرئيس السوري
أحمد الشرع
، الأسبوع الماضي، عن وجود قنوات اتصال غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، تهدف إلى "تهدئة الأوضاع ومنع انهيار الوضع الأمني في البلاد". (روسيا اليوم)
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