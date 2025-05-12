رغم "الشكوك الأمنية".. إسرائيل تبدي استعدادها لعلاقات مع النظام السوري الجديد

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أعلن ، ، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات إيجابية مع النظام السوري الجديد، مشددًا في الوقت نفسه على المخاوف الأمنية تجاه التطورات في .وقال ساعر، خلال لقائه نظيره الألماني يوهان فودبول في ، إن " ترغب بالاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى علاقات جيدة مع ، رغم وجود أسباب تدفعنا للتشكيك في بعض تحركات النظام الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالأقليات".ويمثل هذا التصريح تحولًا لافتًا في خطاب ساعر، الذي كان قد وصف، في آذار الماضي، أعضاء النظام السوري الجديد بأنهم "جهاديون حتى وإن ارتدوا البدلات الرسمية".، أعرب الألماني عن قلق بلاده إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي ، مشددًا على أهمية تمكين السوريين من "تشكيل هويتهم السياسية بمعزل عن التدخلات الخارجية"، ومؤكدًا أن "حماية كافة مكونات المجتمع يجب أن تكون أولوية للحكومة السورية الجديدة".وفي سياق متصل، كشف الرئيس السوري ، الأسبوع الماضي، عن وجود قنوات اتصال غير مباشرة مع إسرائيل عبر وسطاء، تهدف إلى "تهدئة الأوضاع ومنع انهيار الوضع الأمني في البلاد". (روسيا اليوم)