مرصد عالمي: نصف مليون شخص في غزة يُواجهون الموت جوعاً

قال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن سكان بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد.

Advertisement

وأضاف أنّ نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف هذا بأنه "تدهور كبير". (العربية)



