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مرصد عالمي: نصف مليون شخص في غزة يُواجهون الموت جوعاً

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:26
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قال مرصد عالمي لمراقبة الجوع، إن سكان قطاع غزة بأكمله لا يزالون يواجهون خطر المجاعة الشديد.
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وأضاف أنّ نصف مليون شخص يواجهون الموت جوعاً، ووصف هذا بأنه "تدهور كبير". (العربية)

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