بوتين يزور طهران قريبًا... والحكومة الإيرانية تكشف تفاصيل الاستعدادات

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أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أن تتهيأ لاستقبال في زيارة مرتقبة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن " تنتظر زيارة وتقوم حاليًا باستكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفد الروسي رفيع المستوى".وتأتي الزيارة في سياق تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وفي ظل مساعٍ متواصلة لتعميق الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية بين طهران وموسكو.وكان قد زار منتصف كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات مع تمهيدًا لتوقيع اتفاقية ، تهدف إلى ترسيخ التعاون بين البلدين على مدى عقدين.وفي 21 نيسان الماضي، صادق بوتين رسميًا على الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ بعد نشره في البوابة الرسمية للقوانين الروسية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.الاتفاق الاستراتيجي، الذي يمتد لـ20 عامًا قابلة للتمديد تلقائيًا لخمس سنوات، يتضمن 47 بندًا، تغطي مجالات متعددة، من التعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري، إلى الشراكات العلمية والتقنية، مع تركيز خاص على التعاون العسكري–التقني والأمن الدولي. (ارم نيوز)