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عربي-دولي

بوتين يزور طهران قريبًا... والحكومة الإيرانية تكشف تفاصيل الاستعدادات

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:27
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أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، أن إيران تتهيأ لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة مرتقبة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
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وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن "طهران تنتظر زيارة الرئيس بوتين وتقوم حاليًا باستكمال الترتيبات اللازمة لاستقبال الوفد الروسي رفيع المستوى".

وتأتي الزيارة في سياق تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وفي ظل مساعٍ متواصلة لتعميق الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية بين طهران وموسكو.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار موسكو منتصف كانون الثاني الماضي، حيث أجرى محادثات مع بوتين تمهيدًا لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة، تهدف إلى ترسيخ التعاون بين البلدين على مدى عقدين.

وفي 21 نيسان الماضي، صادق بوتين رسميًا على الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ بعد نشره في البوابة الرسمية للقوانين الروسية، مشيرًا إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

الاتفاق الاستراتيجي، الذي يمتد لـ20 عامًا قابلة للتمديد تلقائيًا لخمس سنوات، يتضمن 47 بندًا، تغطي مجالات متعددة، من التعاون الدفاعي والاقتصادي والتجاري، إلى الشراكات العلمية والتقنية، مع تركيز خاص على التعاون العسكري–التقني والأمن الدولي. (ارم نيوز)
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