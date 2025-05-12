أُصيب بالذعر... شاب عشرينيّ قفز من الطابق السابع وحالته حرجة! (فيديو)

🔻Görüntüler #İstanbul #Ataşehir'den...
🔻Bir binada meydana gelen doğal gaz parlaması nedeniyle paniğe kapılan 22 yaşındaki genç 7. kattaki dairenin camından atladı.
🔻O anlar güvenlik kamerasına yansırken gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. pic.twitter.com/N2jJ3h2Iko
— Ankara Masası (@AnkaraMasasi) May 12, 2025
🔻Görüntüler #İstanbul #Ataşehir'den...
🔻Bir binada meydana gelen doğal gaz parlaması nedeniyle paniğe kapılan 22 yaşındaki genç 7. kattaki dairenin camından atladı.
🔻O anlar güvenlik kamerasına yansırken gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. pic.twitter.com/N2jJ3h2Iko