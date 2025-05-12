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عربي-دولي

أُصيب بالذعر... شاب عشرينيّ قفز من الطابق السابع وحالته حرجة! (فيديو)

Lebanon 24
12-05-2025 | 07:45
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أصيب شاب تركيّ يبلغ من العمر 22 عاماً بجروح خطيرة، بعدما قفز من الطابق السابع بسبب إنفجار محدود وقع في شقته خلال تركيب موقد يعمل بالغاز الطبيعي.
 
وأظهر مقطع فيديو، لحظات مرعبة للشاب وهو يقفز من نافذة منزله في منطقة أتاشيهير في اسطنبول.
 
 
وكشفت وسائل إعلام تركية أنّ الشاب أصيب بالذعر لحظة سماع دوي الإنفجار، فعمد إلى القفز من نافذة شقته. (ارم نيوز)
 
 
 
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