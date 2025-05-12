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عربي-دولي
مكالمة هاتفية بين زيلينسكي والبابا الجديد.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
12-05-2025
|
08:07
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أجرى الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع البابا الجديد،
لاوون
الرابع عشر
، تناول خلالها قضية الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم
روسيا
، بالإضافة إلى مقترح من دول حليفة بخصوص وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، وهو المقترح الذي لم توافق عليه
موسكو
حتى الآن.
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وفي منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، وصف
زيلينسكي
المحادثة بأنها كانت "ودية وموضوعية للغاية"، مشيرًا إلى أنه دعاه لزيارة
أوكرانيا
. ووفقًا لوكالة "
رويترز
"، تأتي هذه المكالمة في سياق جهود أوكرانيا لتعزيز
الدعم الدولي
في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة. (ارم نيوز)
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