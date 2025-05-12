مكالمة هاتفية بين زيلينسكي والبابا الجديد.. هذه تفاصيلها

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أجرى الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع البابا الجديد، ، تناول خلالها قضية الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم ، بالإضافة إلى مقترح من دول حليفة بخصوص وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، وهو المقترح الذي لم توافق عليه حتى الآن.وفي منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، وصف المحادثة بأنها كانت "ودية وموضوعية للغاية"، مشيرًا إلى أنه دعاه لزيارة . ووفقًا لوكالة " "، تأتي هذه المكالمة في سياق جهود أوكرانيا لتعزيز في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة. (ارم نيوز)