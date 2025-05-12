Advertisement

عربي-دولي

مكالمة هاتفية بين زيلينسكي والبابا الجديد.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1359335-638826597676117916.jpg
Doc-P-1359335-638826597676117916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع البابا الجديد، لاوون الرابع عشر، تناول خلالها قضية الأطفال الأوكرانيين الذين خطفتهم روسيا، بالإضافة إلى مقترح من دول حليفة بخصوص وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، وهو المقترح الذي لم توافق عليه موسكو حتى الآن.
Advertisement

وفي منشور عبر تطبيق "تيليغرام"، وصف زيلينسكي المحادثة بأنها كانت "ودية وموضوعية للغاية"، مشيرًا إلى أنه دعاه لزيارة أوكرانيا. ووفقًا لوكالة "رويترز"، تأتي هذه المكالمة في سياق جهود أوكرانيا لتعزيز الدعم الدولي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الصعبة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مكالمة هاتفية بين بوتين ومحمد بن زايد.. هذه تفاصيلها
lebanon 24
12/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا توجد حتى الآن مكالمة هاتفية مقررة بين الرئيسين الروسي والأميركي هذا الأسبوع
lebanon 24
12/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المكالمة الهاتفية بين زيلينسكي وترامب جرت بشكل "جيد للغاية"
lebanon 24
12/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مكالمة هاتفية.. ما أكّده ترامب لنتنياهو
lebanon 24
12/05/2025 16:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:13 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:34 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:18 | 2025-05-12
09:13 | 2025-05-12
08:55 | 2025-05-12
08:54 | 2025-05-12
08:38 | 2025-05-12
08:35 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24