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ترامب يقيل مسؤولة حقوق النشر الأميركيّ

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:35
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أقالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المسؤولة العليا عن حقوق النشر في الولايات المتحدة شيرا بيرلموتر، بعد أيام من عزل رئيسة مكتبة الكونغرس.
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وأعلنت في بيان أن بيرلموتر تلقت بريدا إلكترونيا من البيت الأبيض جاء فيه أن "منصبك كمسجل لحقوق النشر ومديرة في مكتب حقوق النشر الأميركي قد تم إنهاؤه بأثر فوري". (روسيا اليوم)
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