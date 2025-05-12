ترامب يقيل مسؤولة حقوق النشر الأميركيّ

أقالت المسؤولة عن حقوق النشر في شيرا بيرلموتر، بعد أيام من عزل رئيسة مكتبة .

Advertisement



وأعلنت في بيان أن بيرلموتر تلقت إلكترونيا من جاء فيه أن "منصبك كمسجل لحقوق النشر ومديرة في مكتب حقوق النشر الأميركي قد تم إنهاؤه بأثر فوري". (روسيا اليوم)