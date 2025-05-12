من المحكمة الدولية.. تل أبيب تطلب رسميًا إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

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طلبت من سحب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف ، في ظل نظر المحكمة طعون إسرائيلية تتعلق بعدم اختصاصها في قضية تتناول الحرب على غزة.وبحسب وثائق نُشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة ووقّعها نائب المدعي نوعام بتاريخ 9 أيار، دعت إسرائيل المحكمة إلى تعليق تحقيقات الادعاء بشأن اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في الأراضي .وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 تشرين الثاني أوامر اعتقال بحق ، وغالانت، وقائد الجناح العسكري لحماس المعروف بـ" "، بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. إلا أن المحكمة سحبت لاحقاً أمر التوقيف بحق المصري بعد تقارير موثوقة أكدت وفاته.وتنفي إسرائيل الاتهامات، وتطعن على أوامر التوقيف، مستندة إلى اعتراضها على اختصاص المحكمة. وفي نيسان، قررت في المحكمة أن على القضاة مراجعة اعتراضات إسرائيل على شرعية أوامر الاعتقال وصلاحيات المحكمة.حتى الآن، لم تحدد المحكمة آلية واضحة لهذه المراجعة ولا مواعيد نهائية للبت في الطلب بوقف التحقيقات وسحب أوامر التوقيف. (ارم نيوز)