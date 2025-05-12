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عربي-دولي

من المحكمة الدولية.. تل أبيب تطلب رسميًا إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:38
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طلبت إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية سحب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في ظل نظر المحكمة طعون إسرائيلية تتعلق بعدم اختصاصها في قضية تتناول الحرب على غزة.
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وبحسب وثائق نُشرت على الموقع الإلكتروني للمحكمة ووقّعها نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوعام بتاريخ 9 أيار، دعت إسرائيل المحكمة إلى تعليق تحقيقات الادعاء بشأن اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة في الأراضي الفلسطينية.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 21 تشرين الثاني أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، وقائد الجناح العسكري لحماس إبراهيم المصري المعروف بـ"محمد الضيف"، بتهم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة. إلا أن المحكمة سحبت لاحقاً أمر التوقيف بحق المصري بعد تقارير موثوقة أكدت وفاته.

وتنفي إسرائيل الاتهامات، وتطعن على أوامر التوقيف، مستندة إلى اعتراضها على اختصاص المحكمة. وفي نيسان، قررت دائرة الاستئناف في المحكمة أن على القضاة مراجعة اعتراضات إسرائيل على شرعية أوامر الاعتقال وصلاحيات المحكمة.

حتى الآن، لم تحدد المحكمة آلية واضحة لهذه المراجعة ولا مواعيد نهائية للبت في الطلب الإسرائيلي بوقف التحقيقات وسحب أوامر التوقيف. (ارم نيوز)
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