عن استضافتها المفاوضات الروسية الأوكرانية... هذا ما أكدته تركيا

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أكد استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات الروسية المباشرة، معربا عن ثقته بأن التطورات في هذا الملف تسير بشكل إيجابي.وقال فيدان في مشترك مع وزيري الخارجية السوري والأردني في يوم الاثنين: " دائما تؤكد بأنها مستعدة للإسهام بشكل إيجابي في استضافة المحادثات المتعلقة في ".وأضاف: "نحن في تركيا نريد أن نرى سلاما بين وأوكرانيا.. ونرى أن التطورات بهذا الملف تسير بشكل إيجابي..في الأيام المقبلة يمكن أن يعقد اجتماع بين الطرفين الروسي والأوكراني، رغم أن الجانب الأوكراني يقول إنه يجب وقف إطلاق النار قبل المحادثات، على عكس موقف الجانب الروسي".وفي ، خاطب ممثلي الروسية والأجنبية، واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 . فيما بعد، أيد الرئيس التركي مبادرة ، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات.