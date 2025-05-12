Advertisement

عربي-دولي

عن استضافتها المفاوضات الروسية الأوكرانية... هذا ما أكدته تركيا

Lebanon 24
12-05-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1359350-638826621985359080.jpg
Doc-P-1359350-638826621985359080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة، معربا عن ثقته بأن التطورات في هذا الملف تسير بشكل إيجابي. 
Advertisement

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية السوري والأردني في أنقرة يوم الاثنين: "تركيا دائما تؤكد بأنها مستعدة للإسهام بشكل إيجابي في استضافة المحادثات المتعلقة في أوكرانيا".

وأضاف: "نحن في تركيا نريد أن نرى سلاما بين روسيا وأوكرانيا.. ونرى أن التطورات بهذا الملف تسير بشكل إيجابي..في الأيام المقبلة يمكن أن يعقد اجتماع بين الطرفين الروسي والأوكراني، رغم أن الجانب الأوكراني يقول إنه يجب وقف إطلاق النار قبل المحادثات، على عكس موقف الجانب الروسي".

وفي يوم الأحد، خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية، واقترح على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 مايو. فيما بعد، أيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبادرة بوتين، مؤكدا استعداده لتوفير منصة إسطنبول للمفاوضات.
مواضيع ذات صلة
أردوغان يؤكد لبوتين استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
12/05/2025 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: سلطنة عمان من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة المفاوضات غير المباشرة مع أميركا
lebanon 24
12/05/2025 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا وأميركا تواصلان المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية هذا الأسبوع
lebanon 24
12/05/2025 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: الجميع في العالم وفي روسيا يراقبون المفاوضات الروسية الأميركية عن كثب
lebanon 24
12/05/2025 18:43:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-05-12
11:33 | 2025-05-12
11:18 | 2025-05-12
11:00 | 2025-05-12
10:55 | 2025-05-12
10:52 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24