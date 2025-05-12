22
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
أمامها 12 ساعة فقط.. تهديد أوروبي لروسيا ما لم تُوقف الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
12-05-2025
|
09:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتأهب دول أوروبية لفرض عقوبات جديدة على
روسيا
، ما لم تطبق وقفًا لإطلاق النار في
أوكرانيا
بحلول نهاية اليوم الاثنين، وفق ما كشفه متحدث باسم
الحكومة الألمانية
.
Advertisement
وأضاف المتحدث في
مؤتمر صحفي
أوردته وكالة "
رويترز
"، أن "الوقت ينفد، لا يزال أمامنا 12 ساعة حتى نهاية اليوم.. وإذا لم يطبق وقف إطلاق النار بحلول ذلك الوقت، فإن الجانب
الأوروبي
سيبدأ الاستعدادات لفرض عقوبات".
ويوم السبت الماضي، كشف المتحدث باسم
الكرملين
،
دميتري بيسكوف
، أن
موسكو
ستدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.
وأيدت القوى الأوروبية الكبرى، السبت، وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، بدعم من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، وفقًا لوكالة "رويترز". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي رسمي: المحادثات الروسية- الأميركية في الرياض استمرت أكثر من 12 ساعة
Lebanon 24
إعلام روسي رسمي: المحادثات الروسية- الأميركية في الرياض استمرت أكثر من 12 ساعة
12/05/2025 18:43:20
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لماذا لم نطوّر نظامنا من دون حرب؟ حربنا وحروب الخارج توحّدت على أرضنا فقط
Lebanon 24
عون: لماذا لم نطوّر نظامنا من دون حرب؟ حربنا وحروب الخارج توحّدت على أرضنا فقط
12/05/2025 18:43:20
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الوجود العسكري الأجنبي لأي دولة في أوكرانيا يعد تهديدا لروسيا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: الوجود العسكري الأجنبي لأي دولة في أوكرانيا يعد تهديدا لروسيا
12/05/2025 18:43:20
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لم تكن لي أي علاقة بالحرب في أوكرانيا لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار
Lebanon 24
ترامب: لم تكن لي أي علاقة بالحرب في أوكرانيا لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار
12/05/2025 18:43:20
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
قد يعجبك أيضاً
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
Lebanon 24
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
11:35 | 2025-05-12
12/05/2025 11:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
Lebanon 24
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
11:33 | 2025-05-12
12/05/2025 11:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
Lebanon 24
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
11:18 | 2025-05-12
12/05/2025 11:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
Lebanon 24
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
11:00 | 2025-05-12
12/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
Lebanon 24
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
10:55 | 2025-05-12
12/05/2025 10:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
قوى الأمن توقف والدة وديع الشيخ وشقيقه.. ماذا في التفاصيل؟
13:34 | 2025-05-11
11/05/2025 01:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13:12 | 2025-05-11
11/05/2025 01:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
03:51 | 2025-05-12
12/05/2025 03:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
Lebanon 24
نجاة إعلامية لبنانية من رصاصة طائشة في طرابلس
16:38 | 2025-05-11
11/05/2025 04:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:35 | 2025-05-12
موسكو تدعو لحوار جاد لتحقيق سلام دائم.. وترفض سياسة التهديدات
11:33 | 2025-05-12
بالفيديو... حماس تسلّم الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر
11:18 | 2025-05-12
إيران "تتصرف بذكاء" وزيارتي إلى الشرق الأوسط "تاريخية"... كلام مُثير من ترامب!
11:00 | 2025-05-12
يديرها إسرائيليّ.. فضيحة مدوية عن شبكة دولية تتاجر بالأعضاء!
10:55 | 2025-05-12
بالصور: تمساح بطول 9 أمتار يقتحم مدرسة أطفال!
10:52 | 2025-05-12
مباحثات هاتفية بين قائديّ الجيشين الهندي والباكستاني
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
12/05/2025 18:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24