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إقتصاد

أمامها 12 ساعة فقط.. تهديد أوروبي لروسيا ما لم تُوقف الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
12-05-2025 | 09:13
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تتأهب دول أوروبية لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ما لم تطبق وقفًا لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول نهاية اليوم الاثنين، وفق ما كشفه متحدث باسم الحكومة الألمانية.
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وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي أوردته وكالة "رويترز"، أن "الوقت ينفد، لا يزال أمامنا 12 ساعة حتى نهاية اليوم.. وإذا لم يطبق وقف إطلاق النار بحلول ذلك الوقت، فإن الجانب الأوروبي سيبدأ الاستعدادات لفرض عقوبات".

 ويوم السبت الماضي، كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو ستدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأيدت القوى الأوروبية الكبرى، السبت، وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، بدعم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لوكالة "رويترز". (ارم نيوز)
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