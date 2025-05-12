أمامها 12 ساعة فقط.. تهديد أوروبي لروسيا ما لم تُوقف الحرب في أوكرانيا

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تتأهب دول أوروبية لفرض عقوبات جديدة على ، ما لم تطبق وقفًا لإطلاق النار في بحلول نهاية اليوم الاثنين، وفق ما كشفه متحدث باسم .وأضاف المتحدث في أوردته وكالة " "، أن "الوقت ينفد، لا يزال أمامنا 12 ساعة حتى نهاية اليوم.. وإذا لم يطبق وقف إطلاق النار بحلول ذلك الوقت، فإن الجانب سيبدأ الاستعدادات لفرض عقوبات".ويوم السبت الماضي، كشف المتحدث باسم ، ، أن ستدرس مقترحًا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا مع أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.وأيدت القوى الأوروبية الكبرى، السبت، وقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يومًا في أوكرانيا، بدعم من الرئيس الأميركي ، وفقًا لوكالة "رويترز". (ارم نيوز)